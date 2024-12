C'è uno strano gioco cyberpunk su Steam che potete avere gratis

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Cyberseas, il videogioco cyberpunk che sicuramente non vi aspettereste di poter giocare gratis.

Ecco la descrizione di Cyberseas:

«Corri lungo le strade sommerse a bordo del tuo jet, dondolati tra i grattacieli crollati con il tuo fidato arpione e costruisci la tua reputazione tra i pittoreschi abitanti dei CyberSeas!»

Cyberseas è ambientato in un futuro post-apocalittico dove i pirati cibernetici dominano le strade sommerse delle rovine di una civiltà ormai perduta. In questo mondo, esplorerete il paesaggio devastato a bordo di una navetta equipaggiata con un arponcino, che vi permetterà di agganciarvi e oscillare tra i grattacieli collassati.

In Cyberseas, non solo potrete affrontare missioni e gare, ma anche eseguire acrobazie, scoprire collezionabili e interagire con una serie di personaggi eccentrici che popoleranno il vostro viaggio. Ogni missione completata contribuirà a far crescere la vostra reputazione tra i colorati abitanti delle Cyberseas, permettendovi di sbloccare nuove opportunità e sfide.

Il gioco offre tre mappe uniche da esplorare, una varietà di missioni da portare a termine e numerosi aggiornamenti per personalizzare la vostra nave, assicurandovi ore di intrattenimento immersivo e adrenalinico.

Dovrete essere veloci per riscattare Cyberseas, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.