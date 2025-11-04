Il catalogo di Game Pass si prepara a un novembre ricco di novità, con Microsoft che ha svelato una lineup variegata capace di accontentare diverse tipologie di giocatori.

Tra sparatutto adrenalinici, simulatori bizzarri e avventure cooperative, il servizio in abbonamento della casa di Redmond conferma la sua strategia di offrire titoli dal primo giorno di lancio.

La vera star del mese sarà senza dubbio Call of Duty: Black Ops 7, atteso per il 14 novembre e destinato a rivoluzionare l'offerta competitiva del servizio.

Tra le proposte più curiose spicca Pigeon Simulator, disponibile dall'11 novembre, che trasforma i giocatori in membri di un'unità segreta di piccioni incaricati di combattere minacce paranormali a New Squawk City.

Questo gioco cooperativo per un massimo di quattro giocatori rappresenta l'ennesima dimostrazione di come il mercato indie continui a sperimentare con concetti sempre più stravaganti.

Nello stesso giorno arriverà anche Lara Croft and the Temple of Osiris, il seguito del celebrato Guardian of Light che introduce per la prima volta un'esperienza cooperativa a quattro giocatori con l'iconica archeologa.

La proposta di Microsoft per questo mese abbraccia anche l'horror e il survival, con Dead Static Drive che debutterà il 5 novembre. Definito dagli sviluppatori come "Grand Theft Cthulhu", questo titolo indie promette un viaggio da incubo attraverso un'America degli anni '80, mescolando narrativa weird e temi eldritch in un'atmosfera di inquietudine pervasiva.

Per chi cerca invece un'esperienza tattica più tradizionale, arriva Sniper Elite: Resistance, che sposta l'attenzione della serie premiata verso una guerra nascosta nel cuore della Francia occupata.

Quando il mondo finisce e gli dei litigano, serve un aspiratore di fumetti

Gli amanti delle esperienze più insolite troveranno pane per i loro denti con Egging On, disponibile dal 6 novembre.

Questo gioco sfida i giocatori a interpretare letteralmente un uovo fragile che deve fuggire da un pollaio, saltando e rotolando attraverso negozi agricoli e fabbriche pericolose.

La stessa giornata vedrà l'arrivo di Whiskerwood, un city builder che mette i giocatori nei panni di industriosi topolini costretti a costruire la propria casa sotto l'oppressivo dominio di gatti padroni.

Il 7 novembre sarà la volta di Voidtrain, un'esperienza cooperativa che permette di unirsi all'equipaggio di un treno interdimensionale lanciato nel misterioso Vuoto. I giocatori dovranno espandere il proprio convoglio, creare equipaggiamento e combattere creature strane mentre svelano la storia nascosta di questo mondo bizzarro.

Per chi preferisce atmosfere più rilassanti, il 12 novembre arriverà Winter Burrow, un gioco di sopravvivenza ambientato in un bosco dove si controlla un topolino che torna alla casa d'infanzia per ricostruire la propria tana e sopravvivere all'inverno.

Great God Grove, in arrivo l'11 novembre, propone invece un mix esplosivo di puzzle e umorismo surreale in un mondo abitato da dei capricciosi e marionette stravaganti.

Il titolo sviluppato da Treyarch e Raven Software rappresenta il più grande capitolo della saga Black Ops mai realizzato, con una campagna cooperativa innovativa, sedici mappe multigiocatore sei contro sei al lancio e un nuovo capitolo della modalità Zombi ambientato nel cuore del Dark Aether.

Tra i titoli già disponibili che potrebbero essere sfuggiti agli abbonati figura The Outer Worlds 2, l'atteso sequel del pluripremiato RPG fantascientifico di Obsidian Entertainment. Anche NINJA GAIDEN 4 è ora accessibile, promettendo di riportare in auge il franchise hack and slash definitivo con un mix ad alta ottano di stile e combattimenti senza esclusione di colpi. Pacific Drive offre invece un'esperienza di sopravvivenza in prima persona dove l'automobile diventa l'unica compagna in una reinterpretazione surreale del Pacifico nord-occidentale.

Sul fronte dei contenuti aggiuntivi, Age of Empires IV accoglie l'espansione "Dynasties of the East" con quattro nuove civiltà varianti ispirate alle dinastie orientali storiche, mentre Lost in Random riceve l'aggiornamento "Wager's Gauntlet" con sfide settimanali e nuove ricompense.

Gli abbonati a Game Pass possono inoltre beneficiare di vantaggi in-game per titoli come Superball, dove vengono sbloccati immediatamente 16 eroi, e Sea of Thieves con un'emote celebrativa a tempo limitato.

L'annuncio include anche la lista dei titoli in uscita dal catalogo il 15 novembre, tra cui spicca S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, insieme a Football Manager 2024 in entrambe le versioni, Frostpunk e Spirittea. Microsoft ricorda agli abbonati che possono acquistare questi giochi con uno sconto fino al 20 percento prima della loro rimozione dal servizio.