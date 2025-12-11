Il business dietro The Game Awards sta assumendo proporzioni sempre più discusse all'interno dell'industria videoludica. Mentre la cerimonia condotta da Geoff Keighley si prepara a celebrare il meglio del gaming nel 2025, emergono dettagli sui costi stratosferici che gli studi di sviluppo devono sostenere per ottenere visibilità durante l'evento più seguito dell'anno.

Una situazione che rischia di trasformare quella che dovrebbe essere una celebrazione del talento creativo in una vetrina accessibile solo ai publisher con tasche profonde, sollevando interrogativi sulla reale democraticità di un format che dichiara di celebrare l'intera industria.

Secondo quanto riportato da fonti vicine all'organizzazione dell'evento, un trailer di tre minuti presentato durante The Game Awards ha un costo superiore al milione di dollari, mentre anche una semplice clip teaser di 60 secondi richiede un investimento di 450.000 dollari.

Si tratta di cifre che rappresentano l'intero budget di sviluppo di molti titoli indie, proprio quella categoria di giochi che teoricamente trarrebbe maggior beneficio dall'esposizione offerta dalla manifestazione.

Le stime economiche si basano sui prezzi applicati nelle edizioni precedenti, ma fonti interne suggeriscono che i costi per il 2025 potrebbero essere ancora più elevati.

Questo modello di business trasforma di fatto TGA in una piattaforma pubblicitaria premium, dove la possibilità di annunciare un nuovo progetto o mostrare gameplay inediti diventa un lusso riservato a chi può permettersi cifre da tripla A.

Titoli confermati come il nuovo Tomb Raider e probabili presenze come Control 2 testimoniano come gli slot più ambiti siano appannaggio dei grandi nomi dell'industria.

Prodotto in caricamento

Ma la questione economica non si limita ai trailer. La politica dei biglietti adottata da The Game Awards solleva ulteriori perplessità: ogni studio nominato riceve soltanto due pass gratuiti, costringendo team spesso composti da decine di persone a scegliere chi potrà assistere alla cerimonia.

Un lead designer rimasto anonimo ha rivelato di aver dovuto acquistare un biglietto da 700 dollari per partecipare alla serata in cui il proprio gioco era candidato, senza alcuno sconto riservato agli sviluppatori.

Il caso di Sandfall Interactive rappresenta l'eccezione che conferma la regola: lo studio ha acquistato 300 biglietti a 300 dollari ciascuno per permettere al proprio team di partecipare, considerando che Expedition 33 è il titolo più nominato nella storia dell'evento.

Un investimento complessivo di 90.000 dollari che pochi studi indipendenti potrebbero sostenere, specialmente dopo anni di sviluppo già gravosi dal punto di vista finanziario.

Il paradosso è evidente: mentre The Game Awards si propone come celebrazione dell'eccellenza videoludica a tutti i livelli, il modello economico sottostante rischia di escludere proprio quegli sviluppatori indipendenti e mid-tier che più avrebbero bisogno della visibilità offerta dalla manifestazione.

La valorizzazione che una nomination o una vittoria può portare a progetti più piccoli rimane innegabile, con possibilità concrete di vedere greenlight per nuove idee, ma l'accessibilità all'evento stesso solleva questioni sulla sostenibilità di questo approccio.