Avatar di Tyrael87 9
0
Allora torneranno Natla, Pierre, Larson, Qualopec, e quell'altro col nome che sembra una bestemmia veneta? :sard:
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di LeoThePlayer 9
0
L'importante e' che la facciano con le giuste proporzioni.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Pavo SpazioGames Logo small
0
Allora torneranno Natla, Pierre, Larson, Qualopec, e quell'altro col nome che sembra una bestemmia veneta? :sard:
Speriamo anche il T-Rex.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tyrael87 9
0
Speriamo anche il T-Rex.
Che paura la prima volta su PS1 :|
Questo commento è stato nascosto automaticamente.