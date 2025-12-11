Le voci su un possibile ritorno di Lara Croft stanno diventando sempre più concrete, dopo la conferma che il futuro del franchise sarà mostrato ai TGA, e questa volta non si parla soltanto di un nuovo capitolo numerato, ma di qualcosa che potrebbe ridefinire le fondamenta dell’intera serie. Secondo le informazioni circolate nelle ultime ore, quello che potremmo avere davanti non è un semplice progetto celebrativo, bensì un remake completo di Tomb Raider 1, concepito per raccontare di nuovo le origini e introdurre quella che viene descritta come una sorta di “Lara Croft unificata”. Una versione definitiva del personaggio, coerente con il futuro della serie: Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

La parte più intrigante è che al momento nessuno sembra aver chiarito se questo progetto rappresenti effettivamente il prossimo capitolo principale – quello che molti chiamano informalmente “TR12” – oppure se rientri in un piano più ampio, magari come primo tassello di una trilogia o di un ciclo narrativo che vuole armonizzare passato, presente e futuro dell’archeologa più famosa del videogame.

L’indiscrezione nasce da un video privo di audio al quale pochi hanno accesso diretto, ma del quale stanno circolando alcuni screen. Queste immagini, pur non potendo raccontare tutto, lasciano intravedere un’estetica molto più moderna, con scenari che rimandano al primo capitolo e un’impostazione che ricorda decisamente le avventure dell’era ’96 senza però rinnegare le sue atmosfere più iconiche. Un mix che alimenta tanto le speranze quanto le aspettative.

Il punto cruciale, però, non è solo estetico. Parlare di una “Lara Croft unificata” suggerisce che Crystal Dynamics e gli attuali custodi del marchio potrebbero voler chiudere definitivamente la frattura tra la Lara classica e quella reboot del 2013. Unire carisma, maturità e identità eroica della prima con la profondità emotiva e il realismo narrativo della seconda significherebbe definire – finalmente – una versione stabile del personaggio su cui costruire i prossimi anni del brand.

Rimaniamo in attesa di ulteriori conferme ai TGA di stanotte, ma se questo remake dovesse realmente essere il punto di partenza di un nuovo percorso narrativo, potremmo essere davanti a un momento chiave per l’intera saga. E per i fan della prima ora, l’idea di tornare nelle tombe del ’96 con una Lara Croft definitiva ha un sapore che va ben oltre la semplice nostalgia.