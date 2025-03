Tomb Raider IV-VI Remastered è già in offerta su PlayStation Store

Dopo appena un mese dall'uscita ufficiale, oggi avete già la possibilità di recuperare Tomb Raider IV-VI Remastered a un prezzo speciale, grazie alla nuova offerta settimanale di PlayStation Store.

Solo per questa settimana, il negozio digitale per le console PlayStation vi permetterà infatti di recuperare l'ultima raccolta di Lara Croft con uno sconto del 25% sul prezzo finale.

Significa che Tomb Raider IV-VI Remastered potrà essere vostro a soli 22,49€, con un risparmio di 7 euro e 50 centesimi sul prezzo finale: una promozione che include sia le versioni PS4 che PS5 nello stesso pacchetto.

La nuova offerta settimanale si è rivelata decisamente sorprendente: è raro infatti che un videogioco rilasciato con così poche settimane di distanza si ritrovi già in sconto, considerando che venne lanciato il 14 febbraio.

C'è anche da dire che rispetto alla prima trilogia (che trovate in versione fisica su Amazon) le successive avventure di Lara Croft hanno probabilmente trovato meno attrattiva, considerando che sono meno apprezzate e che hanno avuto di qualche ritocco in più da parte degli sviluppatori.

Del resto, come vi ha raccontato il nostro Marcello Paolillo nella recensione dedicata, questa raccolta «è un bel tributo ai nostalgici, ma nulla di più», ma c'è da dire che il nuovo prezzo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Se volete fare vostra questa raccolta e approfittare dell'offerta, potete consultare tutti i dettagli alla seguente pagina ufficiale: vi ricordo che trattandosi di una promozione settimanale dovrete affrettarvi, dato che terminerà il 27 marzo 2025.

Per quanto riguarda invece le consuete selezioni di PlayStation Store, questa settimana non abbiamo nient'altro da segnalare: non sono infatti state svelate ulteriori offerte rispetto a quelle già disponibili.

Il focus è stato riservato infatti alle promozioni di Mega Marzo, che includono tantissimi prodotti a prezzi molto interessanti: abbiamo riepilogato per voi i migliori giochi in offerta.