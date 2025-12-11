Durante un'intervista principalmente dedicata alla seconda stagione della serie televisiva Fallout, il veterano di Bethesda, Todd Howard, ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe bollire in pentola per quanto riguarda i capitoli storici della franchise.

Le sue parole, pur mantenendosi volutamente vaghe, hanno scatenato un'ondata di speculazioni sulla possibilità di vedere finalmente un ritorno in grande stile di alcuni classici della serie.

Howard ha adottato la classica strategia comunicativa delle grandi software house, confermando senza confermare. "Ci rendiamo conto di tutti questi commenti e li teniamo in considerazione", ha dichiarato, riferendosi alle continue richieste della community per una versione rimasterizzata di Fallout 3 o Fallout: New Vegas.

Il dirigente ha poi aggiunto che lo studio sta lavorando su "un sacco di cose diverse" delle quali non vedono l'ora di parlare, lasciando aperta ogni possibilità interpretativa.

La strategia di marketing di Bethesda sembra orientarsi verso annunci last-minute piuttosto che lunghe campagne promozionali. Howard ha infatti espresso una preferenza personale per rivelare i progetti solo quando sono prossimi al lancio, un approccio che ricorda quello adottato per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Questo modus operandi potrebbe significare che eventuali remake o remaster potrebbero materializzarsi con tempistiche molto rapide, sorprendendo il pubblico con quello che in gergo viene definito uno "shadow drop".

Bethesda lavora nell'ombra, ma i fan sognano un ritorno alle Terre Desolate

La community dei giocatori ha immediatamente fatto due più due, interpretando le parole del capo di Bethesda come un segnale positivo. L'ipotesi di un rifacimento moderno di Fallout 3 o del suo spin-off sviluppato da Obsidian Entertainment circola da anni tra gli appassionati, alimentata dal successo della serie TV e dal rinnovato interesse verso l'universo narrativo creato dalla software house americana. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che al momento non esiste alcun annuncio ufficiale né conferma concreta dell'esistenza di questi progetti.

La scelta di Howard di non sbilanciarsi troppo è comprensibile da un punto di vista strategico. Nel settore videoludico contemporaneo, gli annunci prematuri possono rivelarsi controproducenti, generando aspettative difficili da gestire e potenzialmente dannose per la percezione finale del prodotto.

Per i nostalgici delle Terre Desolate, rimane quindi solo l'attesa e la speranza. Fallout 3, uscito nel 2008, e Fallout: New Vegas, lanciato nel 2010, rappresentano due pietre miliari del genere RPG post-apocalittico e continuano a vantare una base di fan estremamente attiva.

Un loro ritorno con grafica aggiornata e meccaniche modernizzate potrebbe rappresentare un'operazione di grande successo commerciale, oltre che un regalo gradito a milioni di giocatori in tutto il mondo che hanno vissuto quelle avventure ormai oltre quindici anni fa.