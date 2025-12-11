Avatar di LeoThePlayer 9
0
Magari droppano finalmente f3 remaster, intanto sto rigiocando l'originale, per la prima volta versione pc e che spettacolo🤟🏻e' ancora il massimo della liberta' post apocalittica per me.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tyrael87 9
1
Magari droppano finalmente f3 remaster, intanto sto rigiocando l'originale, per la prima volta versione pc e che spettacolo🤟🏻e' ancora il massimo della liberta' post apocalittica per me.
Però se fanno F3 lo voglio annunciato da Liam Neeson in persona (doppiava il padre del protagonista)
Questo commento è stato nascosto automaticamente.