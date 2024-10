Starfield non è peggiore o migliore di Fallout e Skyrim, secondo Bethesda

Starfield non è forse il successo clamoroso che Bethesda sperava, ma non dobbiamo comunque denigrarlo nei confronti di altri titoli di successo come Fallout o Skyrim.

In occasione dell'espansione Shattered Space di Starfield, che non se la sta passando benissimo almeno in questi primi giorni dal lancio, il design director Emil Pagliarulo ha rilasciato una dichiarazione importante a GamesRadar+ sul posizionamento del gioco all'interno dell'eredità della casa di sviluppo.

Secondo Pagliarulo, Starfield «ha una personalità unica e ora si colloca accanto a Fallout e Elder Scrolls».

Sebbene il titolo abbia suscitato discussioni accese per via dei cambiamenti apportati alla formula classica di Bethesda, insieme ad un mondo di gioco che non ha soddisfatto a pieno i fan, Pagliarulo ritiene che Starfield si inserisca comunque nel solco delle produzioni per cui lo studio è celebre.

«Esiste in uno spazio unico», ha spiegato:

«Non è detto che piaccia a tutti. Cos’è che piace a tutti? Abbiamo creato una nuova proprietà intellettuale da zero, un'esperienza assolutamente unica su console. E non sto dicendo che Starfield sia migliore o peggiore di qualsiasi altro gioco, è solo diverso in ciò che offre: quel mix strano di immersione, azione e RPG tipico di Bethesda.»

D'altro lato, Bethesda spera ancora che Starfield possa diventare il nuovo Skyrim per l'azienda, e chissà che con Shattered Space (lo trovate su Amazon) non possa arrivare l'onda lunga di un successo.

Secondo Pagliarulo, Starfield è uno dei "big three" dell'azienda:

«Bethesda era lo studio di Elder Scrolls. Poi è diventato lo studio associato a Elder Scrolls e Fallout. Ora è Elder Scrolls, Fallout e Starfield. I tre grandi di Bethesda.»

Dopo anni di sviluppo, la creazione di una nuova serie è stata una scommessa per lo studio, soprattutto mentre i fan attendevano con ansia The Elder Scrolls VI.

Progetto per cui, già da ora, secondo Bethesda sarà impossibile di nuovo soddisfare tutte le aspettative dei fan.