Il mondo del gaming tattico si arricchisce di una collaborazione destinata a far parlare la community: Geralt di Rivia, Yennefer, Triss e Ciri sono ora personaggi giocabili in Sword of Convallaria, il JRPG tattico a tema pixel art sviluppato da XD Games.

L'evento crossover con The Witcher 3: Wild Hunt rappresenta un incontro inedito tra l'universo fantasy creato da CD Projekt RED e l'estetica NeoPixel del titolo cinese, portando gli iconici personaggi dello Strigo in un contesto strategico a turni completamente diverso dall'action RPG originale.

L'evento di collaborazione è partito il 28 novembre 2025 e resterà attivo fino al 22 gennaio 2026, offrendo ai giocatori quasi due mesi per sbloccare i quattro protagonisti di The Witcher 3.

La proposta più interessante per chi vuole testare il crossover senza investimenti è rappresentata da Ciri, che viene regalata gratuitamente a tutti i player che effettuano il login durante il periodo dell'evento. Per chi invece vorrà completare il roster con Geralt, Yennefer e Triss, sarà necessario affrontare dungeon a tempo limitato creati appositamente per l'occasione.

Il package di contenuti non si limita ai soli personaggi. I giocatori potranno ottenere armi iconiche dell'universo di The Witcher come Zireael, la Stella d'Ossidiana, le Fiamme dei Senza Paura e le spade dello Strigo, oltre a skin aggiuntive per tre dei quattro eroi disponibili.

Un arsenale che permetterà di personalizzare ulteriormente l'esperienza tattica, integrando elementi visivi fedeli all'estetica della saga letteraria di Andrzej Sapkowski.

Quello che distingue questa collaborazione da tanti crossover superficiali nel panorama mobile e PC è l'approccio narrativo curato direttamente da CD Projekt RED. "Il nostelling è al centro di tutto ciò che facciamo, e adottiamo un approccio diretto anche quando collaboriamo con partner esterni", ha dichiarato Bartosz Sztybor, Franchise Creative Director di The Witcher.

Il team creativo del franchise ha lavorato gomito a gomito con gli sviluppatori di XD International per costruire una quest collaborativa e un trailer anime che catturassero l'essenza dell'universo dello Strigo, garantendo coerenza lore anche in un contesto stilistico radicalmente diverso.

La scelta di portare personaggi da un action RPG western a un JRPG tattico con grafica pixel art può sembrare azzardata, ma secondo Satoru Homma, Japan Country Manager di The Witcher e project manager della collaborazione per CD Projekt RED, è proprio questa contaminazione a rendere l'operazione interessante.

Homma, dichiaratamente fan di Sword of Convallaria, ha espresso il desiderio di vedere i personaggi di The Witcher 3 resi in splendida pixel art e giocabili in un contesto strategico, un'esperienza che il titolo originale non poteva offrire data la sua natura action-oriented.

La roadmap completa dei contenuti in arrivo durante l'evento è disponibile sull'account X ufficiale di Sword of Convallaria, dove vengono dettagliati gli aggiornamenti settimanali e le rotazioni dei dungeon a tempo limitato.

Sword of Convallaria è attualmente disponibile su Steam, iOS e Android, garantendo cross-play e progressione sincronizzata tra le diverse piattaforme, un vantaggio non trascurabile per chi vuole ottimizzare il grinding delle risorse necessarie a sbloccare tutti i personaggi del crossover.