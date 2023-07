The Crew Motorfest: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di The Crew Motorfest, terzo capitolo della celeberrima serie di racing game. Diversamente dai suoi predecessori, che si svolgevano negli Stati Uniti continentali, The Crew Motorfest è ambientato in una versione ridotta dell'isola hawaiana di O'ahu, dove i giocatori avranno la possibilità di muoversi con completa libertà all'interno di un ambiente open-world.

The Crew Motorfest non è solo una semplice corsa su strada, è un vero e proprio festival dell'automobilismo che dura tutto l'anno sull'isola di O'ahu, pensato per gli appassionati di auto. Il gioco propone le Playlist, campagne tematiche che offrono esperienze uniche legate alla cultura automobilistica, che includono corse su misura, eventi a tema e sfide.

Con The Crew Motorfest potrete guidare auto iconiche di diverse epoche. Che preferiate dominare le piste con le classiche auto vintage o con le supercar elettriche, questo gioco vi offre l'opportunità di diventare un campione. Inoltre, il titolo offre un'ampia gamma di veicoli, permettendovi di gareggiare in una riproduzione in scala degli Stati Uniti e andando oltre, con località come O'ahu e Honolulu alle Hawaii, offrendo strade panoramiche in riva al mare e terreni off-road impegnativi.

The Crew Motorfest sarà disponibile dal 14 settembre 2023 per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Windows, Xbox Series X|S e Xbox One. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

