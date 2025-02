Terminator 2 ha un nuovo videogioco, per qualche motivo, e c'è una data

Film e videogiochi hanno un rapporto sempre più stretto, soprattutto quando capita come oggi che venga annunciato un videogioco su Terminator 2.

L'immortale cult del cinema avrebbe bisogno di un adattamento videoludico moderno, in effetti, anche se lo stile adottato per il titolo annunciato oggi è sicuramente più retro.

Intitolato Terminator 2D: No Fate, il titolo sarà disponibile dal 5 settembre su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC (tramite Steam ed Epic Games Store).

Il publisher Reef Entertainment ha descritto il titolo come un’esperienza che «fonderà scene iconiche di Terminator 2: Judgment Day con scenari originali», offrendo ai giocatori finali multipli, lasciando quindi nelle loro mani il destino dell’umanità.

Ecco il trailer di annuncio:

I giocatori potranno controllare Sarah Connor e il T-800 (interpretato nel film da Arnold Schwarzenegger) negli anni ‘90, mentre tentano di fermare il T-1000 e Skynet prima che la razza umana venga spazzata via.

Inoltre, il gioco permetterà di impersonare anche John Connor nel futuro, nel bel mezzo della Guerra contro le Macchine, dove guiderà la resistenza umana nell’ultima speranza di sopravvivenza.

Il titolo è sviluppato da Bitmap Bureau, uno studio specializzato in giochi dal sapore retrò, già noto per titoli come Xeno Crisis, Final Vendetta e 88 Heroes. Con uno stile che richiama i classici action a scorrimento in 2D, Terminator 2D: No Fate promette di essere un'esperienza nostalgica e adrenalinica per tutti gli appassionati del franchise e dei giochi retrò.

L'uscita è ormai fissata e nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuovi dettagli sul gameplay e sulle meccaniche. Così come per il titolo italiano su Terminator, sparito ormai da un po'.

Parlando di saghe storiche del cinema, tempo fa è arrivato anche l'annuncio storico che Halloween di John Carpenter diventerà addirittura una serie di videogiochi: qui trovate tutti i dettagli dell'annuncio.