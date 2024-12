Super Mario: nuovi prodotti disponibili su Nintendo Store!

My Nintendo Store arricchisce la collezione dedicata a Super Mario e ai suoi amici con una serie di nuovi prodotti esclusivi, perfetti per gli appassionati del celebre idraulico e del suo magico universo. Questi articoli, un tempo disponibili solo nei negozi Nintendo di Tokyo, Osaka e Kyoto, sono ora acquistabili comodamente online, garantendo un'opportunità unica per i fan di tutto il mondo di espandere la propria collezione.

Vedi i prodotti su My Nintendo Store

Nuova collezione di Super Mario, perché approfittarne?

Tra i nuovi arrivi, spiccano le originali cartelline portadocumenti A4, decorate con iconici design ispirati alle trasformazioni di Mario, come Mario gatto, Mario tanuki e Mario elica. Questi accessori non solo offrono praticità, ma aggiungono un tocco di colore e personalità ai vostri materiali da ufficio o scolastici.

Gli amanti degli accessori non potranno resistere alle nuove penne a tema Super Mario, ispirate a simboli iconici come il Fungo elica o la Scarpa di Goomba. Pratiche e divertenti, sono ideali per chi desidera aggiungere un pizzico di allegria alla propria scrivania.

Non mancano le proposte per i più fashionisti: la felpa con cappuccio della Super Mario Peach Collection combina comfort e stile, rappresentando un omaggio unico al mondo di Mario. Per chi invece cerca soluzioni funzionali, la custodia multifunzione della stessa collezione è perfetta per conservare oggetti di uso quotidiano, unendo praticità ed eleganza.

Infine, i biglietti autoadesivi di Super Mario sono l’accessorio perfetto per personalizzare quaderni, laptop e molto altro, aggiungendo un tocco di creatività alla vostra vita quotidiana.

Questi articoli esclusivi sono disponibili solo per un periodo limitato su My Nintendo Store, quindi non perdete tempo! Aggiungete un tocco di magia Nintendo alla vostra collezione e vivete l’emozione di possedere oggetti ispirati al mondo di Super Mario. Visitate la pagina dedicata e scoprite tutte le novità!

Vedi i prodotti su My Nintendo Store