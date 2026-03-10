Il panorama dei platform 2D su Nintendo Switch 2 si arricchisce di un titolo di peso: Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park è pronto a debuttare il 26 marzo, portando con sé un pacchetto di contenuti inediti che va ben oltre il semplice upscaling tecnico.

Nintendo ha pubblicato un trailer di sei minuti che illustra nel dettaglio tutte le novità introdotte in questa versione potenziata, dimostrando come la casa di Kyoto voglia differenziare le Switch 2 Edition dai semplici porting risoluti a fare cassa facile.

Il cuore dell'aggiornamento risiede nella componente multiplayer, con ben 23 modalità versus e co-op che trasformano radicalmente l'esperienza rispetto alla versione originale.

Il Toad Brigade Training Camp è probabilmente l'aggiunta più sostanziosa per i giocatori solitari: fino a quattro partecipanti possono affrontare 74 sfide separate, sbloccabili progressivamente avanzando nel gioco principale.

Si tratta di un sistema di progressione pensato per stimolare la rigiocabilità, un elemento che nella versione originale mancava dopo aver visto tutti i finali alternativi.

Attorno a queste sfide ruota il concetto del Bellabel Park, uno spazio sociale condivisibile dove le attività completate — dalle missioni di allenamento alle attrazioni secondarie — generano acqua Bellabel.

Questa risorsa viene impiegata per far crescere fiori e personalizzare il parco con decorazioni, introducendo una componente di customizzazione estetica tipica dei giochi di servizio live, ma in un contesto offline e senza microtransazioni. I giocatori possono inoltre sbloccare nuovi saluti per interagire con altri utenti e strumenti musicali per la band del parco.

Sul fronte del roster, la grande sorpresa è l'aggiunta di Rosalina come personaggio giocabile, una scelta che la community attendeva già dalla versione originale del 2023.

I sette Koopalings fanno il loro ingresso come boss itineranti: voleranno in diverse aree del mondo di gioco e i giocatori dovranno affidarsi a segnalazioni per rintracciarli e sfidarli in inediti boss fight.

Questo sistema di ricerca dinamica potrebbe aggiungere una dimensione esplorativa interessante alla struttura del gioco base.

Le novità di gameplay si estendono anche al sistema di power-up e ai badge. Il nuovo Flower Pot Mushroom trasforma Mario e compagni in fiori, permettendo di lanciare grandi proiettili floreali verso l'alto per colpire nemici sopraelevati.

Sul fronte dei badge — sistema già apprezzato nell'originale per la libertà di build che concedeva — arrivano i double badge, che combinano due abilità in un singolo slot: un esempio mostrato nel trailer unisce la scalata più alta sui muri al lancio di viti rampicanti.

Il trailer mostra anche il Co-Star Luma, funzione cooperativa dove un secondo giocatore può volare liberamente come Luma sconfiggendo nemici e raccogliendo monete, e la Modalità Assistita, che rende i personaggi immuni ai danni e alle cadute nelle buche — una modalità pensata per avvicinare al platform i giocatori meno esperti, sulla scia di quanto Nintendo ha già sperimentato con successo in Super Mario Maker 2 e nelle assist dei titoli più recenti.

Per quanto riguarda la distribuzione, Nintendo mantiene la stessa politica adottata per le altre Switch 2 Edition: il gioco sarà disponibile sia in versione fisica che digitale come prodotto standalone, ma chi possiede già la versione Switch originale potrà acquistare esclusivamente l'upgrade, evitando di pagare il prezzo pieno.

A margine del lancio, Nintendo rilascerà anche tre nuove statuette Amiibo dedicate: Elephant Mario, Poplin & Prince Florian, e Captain Toad & Talking Flower, destinati sia ai collezionisti che ai giocatori intenzionati a sbloccare eventuali bonus in-game legati alle statuette.