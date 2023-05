Super Mario Bros. - Il film: prenota ora la steelbook!

Se siete fan Nintendo e avete amato alla follia il recente Super Mario Bros. - Il film al cinema e non vedete l'ora di gustarvelo anche a casa, sarete felici di sapere che il noto portale e-commerce Amazon ha aperto le prenotazioni dell'edizione Steelbook!

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, Super Mario Bros. - Il Film offre un cast stellare che comprende Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Keegan-Michael Key (ovviamente nella sua versione inglese).

Advertisement

La trama del film si basa sulla popolare serie di videogiochi Super Mario, raccontando la storia di Mario, un idraulico che, insieme a suo fratello Luigi, intraprende un'avventura in un labirinto sotterraneo pieno di pericoli per salvare la Principessa Peach. Il villain del film è il tiranno Bowser, che ha rapito Peach e Luigi, costringendo Mario e Peach a collaborare per sconfiggerlo.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che "Super Mario Bros. – Il film riesce a far dimenticare quanto di brutto fatto con la prima pellicola del 1993, imponendosi come nuovo standard qualitativo per quanto riguarda i film tratti da videogiochi. Il mondo colorato e tecnicamente impressionante che prende vita nel film è la perfetta cornice per una storia semplice, ma piena di passione e rispetto per il materiale originale, con un continuo di citazioni, easter egg e riferimenti ai videogiochi della saga e più in generale al mondo Nintendo".

Leggi anche Giochi Nintendo Switch | I migliori del 2023

Super Mario Bros. - Il Film in edizione Steelbook sarà disponibile quest'anno. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.