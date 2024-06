Su Fortnite arrivano... i Metallica, che ci crediate o no

Se siete appassionati di musica metal (ma anche se non lo siete) è impossibile che non abbiate mai sentito parlare dei Metallica, che negli anni '80 furono tra gli iniziatori del genere, dando vita ad alcuni dei più indimenticabili album (thrash) metal che si ricordino, da Kill'em All per arrivare fino a ... And Justice for All.

Oggi, i Four Horsemen sono ancora più amati che mai, anche da nuove generazioni che gli si sono avvicinate in modi transmediali: pensiamo, ad esempio, a Master of Puppets nella serie Stranger Things. E ora viene da chiedersi che impatto potrà avere Fortnite, considerando che la nuova stagione del popolarissimo videogioco di Epic Games ospiterà un festival dove a capeggiare la line-up di novità sono proprio James Hetfield e compagni.

L'evento, annunciato sul blog ufficiale di Fortnite, inizierà il 13 giugno ed è stato battezzato Metallica: Benzina. Fuoco. Furia. A introdurcelo c'è anche un video ufficiale, che vi allieterà con le note di Wherever I may roam, e che vi proponiamo di seguito.

Sul sito ci vengono anche anticipati alcuni dettagli extra del momento in cui si terrà l'esibizione live (possiamo dire così?) dei Metallica in Fortnite:

SABATO 22 GIUGNO 2024

14:00 ET

17:00 ET

23:00 ET DOMENICA 23 GIUGNO 2024

10:00 ET

14:00 ET

17:00 ET



L'esperienza sarà accessibile sulla schermata Scopri di Fortnite per trenta minuti ogni spettacolo: se anche entri dopo l'inizio, potrai comunque partecipare all'intera esperienza. Scegli il momento che funziona meglio per te, insieme a un gruppo di fino a quattro giocatori! Scegli uno degli spettacoli e potrai finalmente dormire con entrambi gli occhi chiusi.

I quattro cavalieri diventeranno anche delle Icone di Fortnite, come viene aggiunto dall'annuncio ufficiale: «con la Stagione 4 arriva una nuova esperienza che resterà anche dopo la fine della stagione: il Palco battaglia PvP! 16 giocatori entrano, ma solo uno ne uscirà vittorioso. (Un vero tutti contro tutti musicale!) Scalda gli animi sul Palco battaglia, il Palco Jam o il Palco principale per avanzare nel Pass Festival della Stagione 4!

Il Pass Festival ha un percorso ricompense gratuite e un percorso ricompense premium. Entrambi sbloccano ricompense di gioco via via che avanzi attraverso il pass, inclusi i costumi di James Hetfield, Kirk Hammett e Robert Trujillo nel percorso ricompense premium! Acquistando semplicemente il percorso ricompense premium, sbloccherai il costume di Lars Ulrich. La stagione 4 di Fortnite Festival inizia il 13 giugno con l'uscita della v30.10».



Il costume di Lars, insomma, sarà disponibile gratis per tutti, mentre Kirk, Rob e James dovranno essere sbloccati giocando nel percorso premium.

L'evento prevede anche numerose ricompense a tema, tra batterie e chitarre elettriche. E, ma su questo sono di parte, un bel po' di bella musica. Mentirei, se non vi dicessi che sto scrivendo questa notizia mentre ascolto Fight fire with Fire, che spero possa finire in qualche modo dentro il gioco.

Non è la prima volta che Fortnite diventa un palcoscenico per eventi virtuali: in passato diverse altre celebrità, da Eminem a Billie Eilish, passando per il Premio Oscar Lady Gaga, erano state ospitate dal "gioco", al punto che il nostro Valentino Cinefra aveva ragionato con voi dell'argomento in un interessante approfondimento.

Fortnite è disponibile gratis su qualsiasi piattaforma vogliate. Se non siete riusciti a partecipare al recente concerto di Hetfield e compagni, potete rifarvi nel gioco.

Non è la stessa cosa, lo so, ma accontentiamoci.