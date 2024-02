Lady Gaga sembra fatta a posta per Fortnite, e viceversa

Lo stile e la personalità di Lady Gaga sono spesso stati molto eccessivi ed eccentrici, quasi "videoludici" in alcuni casi, e il suo arrivo in Fortnite è per questo motivo perfetto tanto che la cantante sembra essere fatta a posta per il battle royale di Epic Games, e viceversa.

Nel caso non sappiate di cosa stiamo parlando, c'è una storia che unisce Lady Gaga a Fortnite e che va avanti da un po' di anni, chiudendosi finalmente a partire dal prossimo 22 febbraio.

Nel 2019 venne lanciato l'atto 2 di Fortnite e il celeberrimo "buco nero" fu una delle prime volte in cui il battle royale di Epic Games arrivò a farsi notare e raccontare anche dal mondo della cultura generalista. Si iniziò a parlare di Fortnite un po' in tutto il mondo e Lady Gaga, pur videogiocatrice appassionata in particolare di Bayonetta, non conosceva il titolo.

Il suo celebre "What's fortnight" fece il giro di tutto il mondo e, nella giornata di ieri, Lady Gaga lo ha rilanciato correggendosi stavolta, lasciando intendere che avrebbe fatto finalmente parte di Fortnite e, per l'occasione, anche imparato a scriverlo come si deve.

Ora Epic Games ha delineato i dettagli della collaborazione con la cantante e, per come è stata rappresentata in-game, sembra essere perfettamente a suo agio.

Lady Gaga è protagonista di Fortnite Festival - Stagione 2: Sblocca il tuo talento. Una selezione delle sue canzoni arriverà nel festival come Jam Tracks giocabili, tutte disponibili per essere suonate sul palco ispirato a Chromatica.

Ecco l'elenco delle canzoni di Lady Gaga nel Fortnite Festival:

Lady Gaga - Applause

Lady Gaga - Bloody Mary

Lady Gaga - Born This Way

Lady Gaga - The Edge of Glory

Lady Gaga ft. Colby O'Donis - Just Dance

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Lady Gaga - Stupid Love

Lady Gaga - Poker Face

Fino al 22 aprile, i giocatori della Stagione 2 potranno progredire nel percorso ricompensa gratuito o nell'aggiornamento del percorso premium per sbloccare nuovi strumenti, tracce Jam e altro ancora. La ricompensa finale del Percorso ricompense Premium è il costume Gaga enigmatica, nella quale i giocatori potranno vestire i panni della star con questo iconico costume ispirato a quello usato da Lady Gaga nel tour The Chromatica Ball.

Da videogiocatori era difficile immaginare che un giorno sarebbe davvero successa una cosa del genere, ma Fortnite ci ha abituati ormai a tutto.

Da videogiocatori era difficile immaginare che un giorno sarebbe davvero successa una cosa del genere, ma Fortnite ci ha abituati ormai a tutto.