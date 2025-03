Steam vi regala gratis un'avventura grafica con gli zombie, ma avete pochi giorni

Su Steam è disponibile una nuova offerta a tempo limitato da non lasciarvi scappare: solo per pochi giorni potrete infatti aggiungere al vostro account una divertente avventura grafica punta e clicca, totalmente gratis.

Si tratta di Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning, una produzione in cui guiderete due animali antropomorfi a sopravvivere a un'apocalisse zombie, senza che però debbano davvero rischiare la pelle.

Non mancherà una sana dose di umorismo nero, dato che spesso vi ritroverete a convincere gli altri sopravvissuti a raccogliere risorse in zone pericolose, dividendovi il bottino e finendo spesso per manipolare gli altri animali a fare ciò che vorrete.

Se questa premessa vi sembra interessante, segnaliamo che potete riscattare Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning già da questo momento, accedendo semplicemente alla pagina Steam ufficiale al seguente indirizzo e facendo clic sul pulsante "Aggiungi all'account".

L'unico requisito necessario sarà possedere effettivamente un account su Steam: in pochi e brevi istanti la divertente avventura punta e clicca sarà aggiunta al vostro catalogo, pronta per essere scaricata.

Devo però consigliarvi di affrettarvi: la promozione resterà valida fino al 18 marzo alle ore 18:00, ma oltre questo orario tornerà disponibile esclusivamente a pagamento.

Ovviamente, se lo avrete riscattato non avrete nulla di cui preoccuparvi: il vostro nuovo omaggio resterà scaricabile gratuitamente per sempre, anche dopo la scadenza.

Come sempre, il mio suggerimento è dunque di riscattarlo il prima possibile, anche se magari non siete interessati a giocarlo in questo preciso istante.

Prima di augurarvi buon divertimento, vi ricordo che su Steam potete trovare un ampio catalogo in continuo aggiornamento di free-to-play, disponibili gratuitamente per sempre e senza necessità di riscattarli entro un tempo limite. Nelle scorse ore ve ne abbiamo segnalati altri 3, qualora voleste provarli nel tempo libero.

Continueremo come sempre a monitorare gli store per segnalarvi tutti i prossimi giochi gratis in arrivo: potete supportare il nostro lavoro acquistando nuovi titoli, gadget e tanto altro su Amazon.