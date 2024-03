Steam, nuovi giochi gratis del weekend tra Battlefield e... nascondino

Anche oggi, Steam ha rinnovato l'appuntamento con i suoi utenti per scoprire nuovi giochi gratis in prova con cui divertirsi per tutto il fine settimana.

Lo store di Valve propone infatti ogni weekend diversi titoli selezionati da provare senza alcun costo aggiuntivo, ma disponibili esclusivamente per tutto il fine settimana.

Non è ovviamente necessario alcun tipo di acquisto per approfittare di queste occasioni, ma solo avere un account su Steam: significa che potete sfruttare il weekend gratuito per divertirvi anche in multiplayer con i vostri amici.

Questo fine settimana potete scegliere tra Battlefield 2042 e Midnight Ghost Hunt, due produzioni decisamente diverse ma entrambe studiate per grandi partite in multiplayer.

Battlefield 2042 ha ovviamente bisogno di poche presentazioni: è l'ultimo capitolo della celebre saga sparatutto di EA e DICE, con scenari di guerra futuristici su vasta scala e con tanta azione distruttiva. Il weekend gratuito è inoltre un'ottima occasione per provare la Stagione 7, inaugurata proprio pochi giorni fa (se preferite giocarlo su console, lo trovate anche su Amazon).

Se cercate invece qualcosa di molto diverso, Midnight Ghost Hunt vi permetterà di partecipare a caotiche partite multiplayer a nascondino: parteciperete a partite 4vs4 in cui i fantasmi dovranno provare a sfuggire ai cacciatori, prendendo la forma di oggetti di uso comune e con abilità sovrannaturali in grado di cambiare le sorti dell'incontro.

Potete provare totalmente gratis questi nuovi giochi già a partire da adesso, dirigendovi alle seguenti pagine ufficiali e facendo clic sui pulsanti "Avvia gioco". Tuttavia, dobbiamo comunque ricordarvi che le prove termineranno tra 3 giorni:

Se vorrete continuare a giocarci dopo il weekend gratis di Steam, sarà necessario naturalmente acquistarli: cogliamo l'occasione per segnalarvi che potete approfittare di offerte rispettivamente fino all'85% e fino al 69%.

Restando in tema di giochi gratis, vi ricordiamo che sono già disponibili i nuovi omaggi settimanali di Epic Games Store e quelli offerti con Prime Gaming.