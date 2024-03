Prime Gaming, disponibili i primi giochi gratis di primavera: c'è un Fallout

Sono ufficialmente disponibili da questo momento i nuovi giochi gratis offerti da Amazon Prime Gaming per il mese di marzo: si tratta di fatto dei primi titoli che vengono offerti dal servizio in abbonamento per la stagione primaverile.

Come i fan ormai sapranno, si tratta di una delle numerose iniziative riservata per chi è iscritto al relativo servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon): gli utenti possono riscattare ogni mese tanti giochi gratis su PC, distribuiti su cadenza settimanale.

Da questo fine settimana potete aggiungere alla vostra collezione Fallout Tactics: Brotherhood of Steel e Pearls of Atlantis: The Cove, rispettivamente riscattabili tramite gli store GOG e Legacy Games.

Fallout Tactics è un grande classico rilasciato originariamente nel 2001, ambientato 36 anni dopo gli eventi del primo capitolo della serie: si tratta di uno spin-off che vi permetterà di controllare una squadra con tantissimi soldati a vostra scelta, inclusi perfino Ghoul e supermutanti, in un gioco di ruolo tattico in tempo reale.

Pearls of Atlantis: The Cove è invece un divertente puzzle game in cui dovrete lanciare perle per creare abbinamenti con combinazioni da 3 basate sulla fisica: sono disponibili anche tanti potenziamenti e livelli sempre più difficili, in una sfida sottomarina che vi chiederà di proteggere e riportare al suo splendore la leggendaria Atlantide.

Potete riscattare già da adesso i nuovi giochi gratis di Prime Gaming accedendo ai seguenti link ufficiali, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con un account iscritto ad Amazon Prime:

Dopo aver seguito le poche e semplici istruzioni per riscattare e scaricare i giochi dai loro rispettivi store, potrete divertirvi senza limiti di tempo: resteranno infatti vostri per sempre.

Ricordiamo che avete circa 33 giorni di tempo per approfittare di queste occasioni: in altre parole, potete riscattare questi giochi fino al 24 aprile 2024.

Per l'ultima settimana di marzo sono previsti ben 3 giochi gratis: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

E restando in tema di omaggi, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi giochi gratis settimanali di Epic Games Store: c'è anche un gioco di Invincible, qualora vi foste persi il giveaway di Prime Gaming.