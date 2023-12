Steam, nei nuovi giochi gratis del weekend ci sono grandi battaglie medievali

Anche questo fine settimana Steam ha deciso di venire incontro ai suoi utenti, proponendo un nuovo weekend gratuito su diversi titoli selezionati.

Da questo momento potete infatti scaricare e provare gratis ben 3 giochi, ognuno diverso dall'altro per venire incontro ai diversi gusti dei giocatori.

Il primo dei nuovi titoli che potete già scaricare è GTFO, il celebre sparatutto horror cooperativo: la prova gratuita era già stata annunciata nel corso dei The Game Awards 2023, così da dare la possibilità di scoprire l'update The Final Chapter.

Il secondo titolo gratuito è invece Chivalry 2, il noto slasher a tema medievale che propone epiche e folli battaglie a 64 giocatori: un'esperienza ideale per un po' di divertimento su vasta scala (se lo preferite su console, lo trovate anche su Amazon).

Infine, l'ultima prova che vi segnaliamo per questo fine settimana è quella dedicata a Mechabellum, un auto-battler sci-fi strategico attualmente disponibile in accesso anticipato: si tratta dunque di un'ottima occasione per scoprire una produzione ancora in sviluppo, in vista di un futuro lancio sotto forma di free-to-play.

Potete già scaricare tutti i nuovi giochi gratis del fine settimana a partire da adesso, dirigendovi semplicemente sui seguenti link ufficiali e facendo clic sui relativi pulsanti "Avvia gioco" per procedere con il download:

Tutte le prove gratuite termineranno tra 3 giorni a partire da quando stiamo scrivendo questo articolo: al termine della prova sarà necessario acquistarli per poter continuare a giocarci e mantenere tutti i progressi.

Segnaliamo che potete anche approfittare degli sconti speciali su GTFO e Chivalry 2 per tutto il periodo della prova, mentre non sembra esserci alcuna offerta particolare per Mechabellum.

Restando in tema di giochi gratis che potete provare su PC, vi ricordiamo che da oggi potete riscattare un grande sparatutto di Bethesda su Prime Gaming. Inoltre, dato che vi servirà comunque Epic Games Store, potreste voler dare un'occhiata agli altri due omaggi settimanali.