Starfield per qualcuno è «un drastico passo indietro» rispetto a Skyrim e Fallout

Starfield è disponibile ormai da giorni, ottenendo un discreto successo tra i giocatori, sebbene a quanto pare c'è qualcuno a cui il titolo non è proprio andato giù.

Il gioco, che trovate anche su Xbox Series S (disponibile a prezzo scontato su Amazon), è infatti un ottimo RPG, coi suoi pro e i suoi contro.

Nella nostra recensione, ora voto finale e video a corredo, vi abbiamo infatti spiegato tutte le qualità e i difetti del nuovo progetto dagli autori di Skyrim.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Starfield continua a dividere, visto che alcuni hanno addirittura definito il gioco un drastico passo indietro rispetto a Skyrim e Fallout.

Lo YouTuber NakeyJakey ha recentemente condiviso i suoi pensieri sull'esplorazione «assolutamente terribile» di Starfield.

Su X, l'autore ha scritto: «Dopo venticinque ore di gioco, l'esplorazione in Starfield è assolutamente terribile. Atterri su un pianeta, questo genera una serie di luoghi (la maggior parte dei quali distano circa 400 metri, se non di più) e tu cammini».

Ha continuato: «Non c'è una nave da pilotare, non c'è un rover da guidare. Non c'è nemmeno un cavallo spaziale da montare per mantenere la traversata coinvolgente. [...[ È un drastico passo indietro rispetto all'incredibile senso di esplorazione e meraviglia che Skyrim e Fallout 4 hanno ispirato, che mi lascia davvero perplesso».

È chiaro che a tale NakeyJakey il gioco non sia piaciuto, ma nei commenti sono in parecchi a pensarla esattamente come lui.

Ovviamente, ciò non cambia né deve necessariamente cambiare il punto di vista che deve farsi ciascuno di noi nei confronti del gioco (tradotto, ognuno è libero di divertirsi col videogioco che desidera). Vero anche che alcune critiche fanno sicuramente riflettere.

A chi il gioco non sta piacendo, sarà in ogni caso felice di sapere che una sorta di remake di Starfield, che incorpora tra le varie cose il viaggio tra i pianeti senza soluzione di continuità, è sbucato online alcuni giorni fa.

Ma non solo: Nvidia ha rilasciato un aggiornamento per Starfield che mira a migliorare le prestazioni del gioco sci-fi targato Bethesda.