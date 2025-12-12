Ai The Game Awards 2025 è arrivato il momento che molti fan attendevano da anni: quello che non è KOTOR 3, ma che ci si avvicina decisamente. Geoff Keighley ha infatti svelato Star Wars: Fate of the Old Republic, definito come “un nuovissimo RPG single player ambientato nell’Era della Vecchia Repubblica”.

Il progetto è sviluppato da Arcanaut Studios in collaborazione con Lucasfilm Games ed è presentato come un action RPG single player, narrativo, nonché erede spirituale di Knights of the Old Republic.

La direzione del gioco è affidata a un nome che non ha bisogno di presentazioni: Casey Hudson, già game director dello Star Wars: Knights of the Old Republic originale e della trilogia di Mass Effect. Hudson guida un team di veterani di Arcanaut Studios impegnato nella creazione di “un’epica saga interattiva attraverso una galassia sull’orlo della rinascita, in cui ogni decisione plasmerà il percorso del giocatore verso la luce o l’oscurità”. Come recita il claim del progetto: “Fate is in your hands.”

Per il momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, ma l’annuncio è bastato a infiammare l’entusiasmo di chi attendeva il ritorno della Vecchia Repubblica in una nuova grande avventura single player.

Restate sintonizzati su Spaziogames per tutti gli aggiornamenti.