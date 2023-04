Star Wars Jedi Survivor: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 26 aprile: Mancano solo un paio di gioco al debutto di Star Wars: Jedi Survivor! Acquistatelo oggi per riceverlo a casa per il Day One!

Successore di Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor è stato rivelato in occasione della Star Wars Celebration, l’annuale manifestazione dedicata a tutti i più grandi fan del franchise ideato da George Lucas. Il sequel di Fallen Order sarà ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo gioco, il che lo colloca nello stesso arco temporale della serie Disney dedicata ad Obi-Wan Kenobi.

La descrizione ufficiale recita:

STAR WARS Jedi: Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi di STAR WARS Jedi: Fallen Order. Cal deve sempre guardarsi le spalle dall’Impero e continua a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia. Sviluppato dai veterani di Respawn Entertainment, Jedi: Survivor promette di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di STAR WARS, oltre che gli emozionanti combattimenti, apprezzati per la prima volta in Jedi: Fallen Order. STAR WARS Jedi: Survivor è in sviluppo per gli hardware dell’attuale generazione e promette di offrire un’esperienza di STAR WARS più ricca e profonda ai giocatori di tutto il mondo, alla sua uscita nel 2023.

Star Wars Jedi: Survivor sarà lanciato il 28 aprile 2023 per Sony Playstation 5, Microsoft Xbox Series X|S e Windows PC. La decisione di lanciare Star Wars Jedi Survivor esclusivamente sulle piattaforme di ultima generazione non è però casuale: in un’intervista rilasciata a StarWars.com, il director Stig Amussen non ha infatti risparmiato elogi alle nuove console di casa Sony e Xbox, svelando come la nuova avventura di Cal Kestis intenda sfruttare tutto il loro potenziale.

