Il mondo degli shooter potrebbe vivere una seconda giovinezza grazie a Wild Blue Skies, un progetto ambizioso che punta a riportare in auge le atmosfere arcade degli anni '90.

Il titolo, precedentemente noto semplicemente come Wild Blue, ha recentemente rivelato un nuovo trailer accompagnato dal cambio di denominazione ufficiale, confermando l'intenzione degli sviluppatori di omaggiare dichiaratamente la leggendaria serie Star Fox di Nintendo.

Non si tratta però di una semplice operazione nostalgia: dietro il progetto c'è infatti Giles Goddard, ex programmatore Nintendo che ha lavorato proprio sull'originale Star Fox e sul rivoluzionario Super Mario 64, credenziali che garantiscono una profonda comprensione delle meccaniche che hanno reso iconico il genere.

Wild Blue Skies seguirà le avventure di Bowie Stray e dei Blue Bombers, un team di piloti impegnato in una missione planetaria contro le forze del malvagio Baron.

La struttura richiama esplicitamente gli shooter on-rail classici, con sequenze d'azione frenetiche intervallate da battaglie contro boss di enormi dimensioni e duelli aerei contro una squadra rivale dal background misterioso.

Il sistema di progressione promette di offrire qualcosa in più rispetto ai semplici binari narrativi, includendo percorsi segreti e missioni nascoste da sbloccare, una feature che strizza l'occhio alla rigiocabilità e alla caccia ai collezionabili.

Dal punto di vista artistico, gli sviluppatori puntano su una direzione visiva vivace e colorata, con scenari progettati per offrire viste spettacolari durante le fasi di volo.

L'approccio estetico sembra voler recuperare l'impatto visivo dei titoli Sega e Nintendo dell'era 16 e 32-bit, quando i cieli pixelati trasmettevano un senso di avventura che le grafiche fotorealistiche moderne faticano a replicare.

La presenza di uno squadron di alleati controllati dall'intelligenza artificiale suggerisce inoltre dinamiche di squadra tipiche delle produzioni Rare e Factor 5 degli anni '90.

Al momento non esiste ancora una data di uscita confermata per Wild Blue Skies, e il team di sviluppo non ha ancora rivelato su quali piattaforme debutterà il titolo.

Considerando il pedigree Nintendo del lead developer e il genere di appartenenza, una pubblicazione su PC e Nintendo Switch appare come lo scenario più probabile, anche se non si possono escludere approdi futuri su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La scena indie degli ultimi anni ha dimostrato un crescente interesse per il revival di generi considerati defunti, dal platformer 3D al survival horror classico, e gli shooter su rotaia potrebbero essere il prossimo filone da riscoprire.