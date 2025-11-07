Avatar di Ospite Bug Soul #347 0
Bene, il woke occidentale ha fatto già abbastanza danni
Ottimo, l'influenza occidentale e il woke hanno portato danni forse irreparabili, come quel flop allucinante di Forspoken. Che questi "lavoratori" tornino nelle loro fogne, che Square Enix impari la lezione e si concentri di più sul suo pubblico giapponese e, di conseguenza, sulla fanbase che l'ha fatta diventare grande e che negli ultimi anni è stata tradita con giochi pessimi e remake discutibili.
