La storica casa di sviluppo giapponese Square Enix si prepara a una svolta significativa per il suo celebre Team Asano, noto per aver creato alcuni dei JRPG più apprezzati degli ultimi anni.

Con The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, il team abbandona definitivamente il sistema di combattimento a turni che ha caratterizzato i suoi successi precedenti, puntando invece su un’esperienza d’azione che richiama da vicino le atmosfere della serie The Legend of Zelda.

Si tratta di una decisione coraggiosa, che potrebbe ridefinire l’identità artistica di uno studio capace di conquistare il cuore dei puristi del genere.

Tomoya Asano, responsabile della concezione e pianificazione del progetto, non considera questo cambiamento un tradimento delle proprie radici, bensì il frutto di un’evoluzione graduale e meditata.

Durante il Nintendo Direct Partner Showcase della scorsa settimana, lo sviluppatore ha spiegato come la serie HD-2D abbia attraversato diverse fasi di crescita:

«Abbiamo iniziato con un RPG classico come Octopath Traveler, per poi esplorare il genere strategico con Triangle Strategy.»

La progressione verso l’action RPG rappresenta dunque il passo successivo di questo percorso di sperimentazione. L’obiettivo dichiarato è quello di conquistare una nuova generazione di giocatori, senza però dimenticare il pubblico fedele che ha sostenuto titoli come Bravely Default e la serie Octopath Traveler.

Nonostante l’iniziale preoccupazione che potrebbe suscitare tra i fan dei JRPG tradizionali, The Adventures of Elliot mantiene un forte legame con il passato videoludico. Il titolo, inizialmente scambiato per un nuovo capitolo di Octopath Traveler prima della rivelazione del vero sequel, conserva l’inconfondibile stile artistico HD-2D che ha reso celebre il team.

La demo attualmente disponibile per Nintendo Switch e Switch 2 rivela un gameplay che strizza l’occhio ai grandi classici dell’action RPG. I giocatori possono impugnare spade, scagliare frecce e persino dedicarsi alla tradizionale distruzione di vasi, proprio come nei migliori episodi della saga di Link. Una scelta stilistica che dimostra come il team non intenda rinnegare completamente il proprio DNA, ma piuttosto reinterpretarlo in chiave moderna.

La decisione di Square Enix riflette una tendenza più ampia dell’industria videoludica giapponese, dove anche i franchise più tradizionali stanno sperimentando nuove formule per rimanere competitivi. Il Team Asano, che ha già dimostrato la propria versatilità passando dai JRPG classici ai giochi di strategia, si cimenta ora con un genere che richiede competenze tecniche e creative completamente diverse.

L’ambizione è quella di mantenere la qualità narrativa e artistica che ha contraddistinto produzioni come Triangle Strategy, adattandola a un sistema di gioco più dinamico e immediato.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sarà disponibile il prossimo anno su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam e Microsoft Store, rappresentando un test cruciale per il futuro creativo di uno dei team più rispettati di Square Enix.