no, il marchio PlayStation non deve perdere valore
no, il marchio PlayStation non deve perdere valore
I numeri dicono il contrario, purtroppo o per fortuna che sia.
Una volta le esclusive avevano senso, adesso tra i costi inutilmente sempre più alti non vale più la pena purtroppo continuare con questa politica. Tanto su Playstation arrivano anche i giochi Xbox e PC ormai, tanto vale che anche i giocatori Xbox godano anche loro dei giochi Playstation, (dovrebbe valere anche per Nintendo nel condividere le sue esclusive ovviamente). Così tutti giocano a tutto senza barriere e ognuno è contento.
se uscissero giochi Nintendo su PC, potrebbero finalmente ammazzare la pirateria xD
