Dopo l’arrivo ormai imminente di Helldivers 2 su Xbox e molti altri ancora, è evidente che Sony stia abbandonando il dogma dell’esclusività.

Non si tratta più solo di porting tardivi su PC: i titoli PlayStation cominciano ad approdare direttamente sulle console concorrenti.

L’obiettivo è chiaro: raggiungere più utenti, aumentare i profitti e rompere con vecchie logiche che per anni hanno alimentato la “guerra delle console”. Un’evoluzione strategica che segna una svolta nell’identità del brand PlayStation.

La community, però, è divisa. C’è chi esulta per un futuro multipiattaforma senza confini, e chi teme che questa apertura svuoti di significato ciò che ha reso unica l’esperienza PlayStation.

E tu, pensi che sia un passo avanti per l'industria o la fine dell'identità PlayStation?