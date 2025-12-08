Il caso del finto video di Shenmue 4 si è trasformato in poche ore da semplice curiosità social a questione legale. Lo sviluppatore Ys Net ha infatti diffuso una dichiarazione ufficiale in cui prende nettamente le distanze dal filmato che, negli ultimi giorni, aveva cominciato a circolare online come presunto leak del quarto capitolo della saga. Secondo lo studio, il video in questione «non ha assolutamente alcuna connessione» con il team e utilizza il logo aziendale senza autorizzazione, inducendo gli spettatori a credere che si tratti di materiale ufficiale.

Il filmato, diffuso inizialmente sui social, era stato rilanciato rapidamente da vari siti e influencer, complice una realizzazione apparentemente credibile e una durata insolitamente generosa per un falso. Alcuni fan avevano subito espresso dubbi sulla sua autenticità, citando animazioni poco rifinite e scelte narrative fin troppo mirate al fan service. Altri, invece, lo avevano ritenuto plausibile, anche alla luce dei recenti progressi delle tecnologie di generazione video basate su intelligenza artificiale.

La stessa Ys Net ha evidenziato come tali contenuti possano configurare casi di violazione di marchio e concorrenza sleale. Per questo motivo, lo studio ha confermato di essere al lavoro con le parti competenti e di star preparando «misure appropriate», che includono anche potenziali azioni legali. La società si è scusata con fan e partner per l’eventuale confusione causata e ha ribadito che, al momento, non esiste alcun trailer, filmato o materiale promozionale ufficiale legato a Shenmue 4.

Il caso arriva in un periodo in cui la proliferazione di contenuti deepfake e video generati tramite strumenti evoluti, come Sora 2 e le recenti soluzioni di Google, sta rendendo sempre più difficile distinguere fra reale e falso. Negli ultimi mesi, vari presunti leak relativi a grandi franchise hanno ottenuto milioni di visualizzazioni nonostante fossero opera di utenti indipendenti.

Resta incerto se Shenmue 4 diventerà mai realtà. La fanbase continua a sperare, come dimostrato dalla campagna pubblicitaria autofinanziata apparsa l’anno scorso a Times Square. Nel frattempo, Yu Suzuki è attualmente al lavoro su una versione potenziata di Shenmue 3, destinata a nuove piattaforme con miglioramenti grafici e contenutistici. Lo storico creatore aveva dichiarato nel 2023 di voler realizzare un nuovo capitolo, ma solo rendendo l’esperienza più accessibile rispetto al terzo episodio e consapevole del suo modesto impatto critico.