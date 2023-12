L'ingegnoso Shelf è uno dei giochi da tenere d'occhio per il 2024

Cosa fareste se, cercando di mettervi al riparo da un temporale, doveste finire all'interno di una biblioteca dove le storie dei tanti libri in essa contenuti prendono vita? Difficile a dirsi: alcune avventure potrebbero essere epiche e meravigliose, altre oscure e inquietanti. Ed è proprio questa l'idea dietro Shelf, il videogioco narrativo degli italiani Redamant Games, che ha di recente lanciato la sua pagina Steam.

Ideato come gioco di ruolo di stampo narrativo e realizzato con una deliziosa grafica 2D illustrata a mano – con tanto di animazioni disegnate frame per frame – il gioco vi mette nei panni di Wasly, un bambino con un divertente cappello a forma di cipolla e dei grandi occhiali rotondi. Ritrovatosi all'interno della biblioteca, il nostro protagonista si rende conto che la porta d'uscita non si apre più, e deve cercare una soluzione.

«Improvvisamente, interi mondi con le loro storie sembrano essersi animati dietro alle porte chiuse della biblioteca, creando ambienti vivi e pulsanti dove sgargianti avventure di cavalieri fantasy condividono la scena con intere sezioni molto più desolate e struggenti, lasciando spazio ai personaggi più disparati fra investigatori noir, cowboys spaziali e grottesche creature uscite dal più terrificante degli horror» ci hanno spiegato gli sviluppatori, presentando questo pittoresco progetto.

L'intera esperienza di Shelf è costruita per mettere al centro la forza narrativa dell'interazione, sottolineano gli autori, che sono guidati dalla bolognese Francesca Cioffi – fondatrice e concept artist della software house.

Nel corso dell'avventura, che sarà suddivisa in cinque capitoli legati ad altrettanti generi letterari, il giocatore affronterà contesti tra i più svariati e non mancheranno anche i combattimenti, che saranno in tempo reale, mescolando meccaniche da hack n' slash a dei puzzle ambientali che coinvolgeranno anche diversi personaggi.

E, a proposito di puzzle, il gioco promette di costruirsi su due elementi cardine: gli oggetti e le parole. Se i primi avranno delle caratteristiche fisiche con cui divertirsi a capire come proseguire (come luminosità, peso, infiammabilità), le seconde potranno assegnargli proprietà aggiuntive, per amplificare o modificare il potenziale di un oggetto.

I giocatori si troveranno così a «creare combinazioni variegate e creative di effetti e funzioni per poter superare la sfida che gli si pone davanti, che sia un avversario o un enigma ambientale», ci spiegano gli sviluppatori, descrivendoci la loro idea per il gameplay di Shelf.

Il peso narrativo dato al percorso di Wasly si rifletterà anche sulla presenza di finali multipli, dal momento che le azioni del giocatore si rifletteranno nell'epilogo della vicenda.

Le nostre azioni, infatti, «avranno conseguenze sia sull’andamento e sull’evoluzione del main character e dei personaggi, sia sul finale, sia determinando la modifica di intere sezioni di eventi e quest-line, cambiando radicalmente l’esperienza di gioco e trovandosi ad affrontare situazioni anche completamente diverse in base al percorso che si è scelto con le proprie azioni», ci spiega Redamant.

Le ambizioni, le idee e l'entusiasmo intorno a Shelf, insomma, non mancano. Per poterlo scoprire più da vicino, però, bisognerà aspettare ancora un po': Redamant sta lavorando per «provare a creare una casa di videogiochi indie e stiamo finalmente riuscendo a portare alla luce la demo del nostro primo gioco, con cui speriamo di raggiungere più appassionati possibile», mi ha raccontato la fondatrice Francesca Cioffi.

La demo dovrebbe arrivare entro il primo quarto del 2024, mentre il primo capitolo, St. Fanya's Tale, è atteso per fine 2024. Il lancio della demo sarà anche accompagnato dal debutto di una campagna su Kickstarter, che permetterà agli appassionati di supportare i lavori sui cinque capitoli di Shelf.

L'uscita è attesa su Steam e su Nintendo Switch. Se volete tenervi aggiornati, vi raccomandiamo di seguire il team di sviluppo su Facebook, su Instagram e sul suo sito ufficiale.