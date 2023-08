Sedia gaming Ducati con mega sconto di 150 euro ora su Amazon

Una buona postazione da gaming ha una grave, gravissima mancanza, se ad accompagnarla non ha una bella seduta che vi permetta di giocare (e a volte anche di lavorare, come nel caso di chi vi scrive) stando comodi per molte ore. È qui che entrano in gioco delle sedie da gaming pensate specificamente per i videogiocatori, a volte sportive e a volte eleganti, che vengono incontro a tutte le esigenze e ai diversi palati.

È anche il caso della sedia gaming ufficiale di Ducati, la casa di corse bolognese che ha visto lo scorso anno, con Pecco Bagnaia, anche il trionfo nella classe regina MotoGP. Grazie a uno speciale coupon proposto da Amazon e che potete applicare al momento dell'acquisto, infatti, in questo momento avete la possibilità di portare a casa questa sedia risparmiando ben 150 euro sul prezzo di listino – già ribassato da Amazon del 10% rispetto a quello abituale.

Questo significa che la sedia Ducati, normalmente venduta a 499,99 euro e proposta da Amazon a 449 euro, vi costerà altri 150 euro in meno, arrivando così a un prezzo di soli 300 euro. Uno sconto davvero ragguardevole, soprattutto considerando che parliamo di un prodotto di alta qualità, costruito per farvi compagnia per molto tempo.

Realizzata in pelle sintetica, la sedia gaming Ducati ha un'anima in lega d'acciaio ed è dotata di un pistone di classe 4, ideale per sostenervi senza rovinarsi e per farvi alzare e abbassare l'altezza a piacimento.

È inoltre dotata di schienale reclinabile fino a 180°, tramite un'apposita leva posta accanto alla seduta, e di robuste ruote da 50 mm.

In aggiunta a tutto questo, e a una seduta sagomata imbottita, la sedia ha anche un poggiatesta che, senza un cuscinetto apposito, accoglierà la vostra nuca, senza posizioni innaturali. Può reggere un peso fino a 150 kg.

I coupon di sconto sono limitati e saranno disponibili fino al 20 agosto: se siete interessati, quindi, vi raccomandiamo di affrettarvi ad approfittare dell'offerta su Amazon, prima che si esauriscano.