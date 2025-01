Se vi eravate allontanati ora vi conviene tornare su Marvel Snap, ci sono tanti omaggi gratis

Marvel Snap è tornato al centro delle cronache per via di meriti non suoi, e ci ha anche perso perché è stato offline per un po' a causa delle decisioni dell'amministrazione Donald Trump nei confronti di TikTok negli USA.

Il gioco di carte con i più amati supereroi e cattivi dell'universo Marvel (li trovate su Amazon) è rimasto di fatto irraggiungibile per un'ampia fetta di utenti proprio a causa della sospensione a tutti i servizi di ByteDance, con enfasi in particolar modo sul social media.

Marvel Snap è rimasto coinvolto in una specie di fuoco incrociato: il titolo è stato infatti pubblicato da Nuverse, compagnia di proprietà proprio di chi possiede TikTok.

Ora cerca di riconquistare i fan dopo l'assenza di cui sopra, e lo fa nel miglior dei modi: facendo degli omaggi gratis ai giocatori.

Come riporta Kotaku, avviando Marvel Snap in queste ore si possono ricevere degli omaggi non indifferenti. Ovvero un ricco pacchetto di ricompense gratuite, che include oro, crediti e punti esperienza extra per il Pass Stagionale.

Qui sotto la lista completa, per i giocatori con Livello Collezione superiore a 500:

2 Chiavi Spotlight

3000 Gettoni Collezionista

1500 Crediti

1 Variante Misteriosa

1 Variante Misteriosa Premium

1 Bordo Cosmico Dorato (Super Raro)

1 Bordo Cosmico Rosso (Super Raro)

155 x3 Booster Casuali

Per i giocatori con Livello Collezione inferiore a 500, invece, ecco i bonus:

6 Carte Misteriose della Serie 3

3000 Crediti

1 Variante Misteriosa

1 Variante Misteriosa Premium

1 Bordo Cosmico Dorato (Super Raro)

1 Bordo Cosmico Rosso (Super Raro)

155 x3 Booster Casuali

Le ricompense per entrambe le categorie verranno assegnate automaticamente al primo accesso successivo all’annuncio, e per questo vi conviene tornare anche al volo nel gioco.

E visto che l'abbiamo citata, l'amministrazione Trump potrebbe segnare un passo importante e negativo per il mercato dei videogiochi.