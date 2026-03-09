Su SpazioGames abbiamo pubblicato una nuova galleria dedicata a una delle console più iconiche della storia dei videogiochi: il Nintendo 64. L’articolo raccoglie 10 curiosità sulla storica macchina a 64-bit di Nintendo, un viaggio tra aneddoti, retroscena e dettagli poco conosciuti che raccontano meglio di qualsiasi scheda tecnica l’impatto che questa console ha avuto sull’industria videoludica.

Lanciato a metà degli anni ’90 (in Giappone nel 1996 e in Europa nel 1997) il Nintendo 64 rappresentò un passaggio cruciale per il gaming domestico. Con oltre 32 milioni di unità vendute nel mondo, la console segnò l’ingresso definitivo dei videogiochi nella terza dimensione e contribuì a definire nuovi standard per gameplay e design.

La galleria pubblicata su SpazioGames ripercorre alcune delle curiosità più affascinanti legate alla console. Una riguarda il controller, diventato negli anni un simbolo della console. Il pad del Nintendo 64 fu infatti il primo controller domestico a introdurre lo stick analogico di serie, una soluzione che rivoluzionò il modo di controllare i personaggi nei giochi tridimensionali e che ancora oggi è alla base del design dei controller moderni.

Tra le caratteristiche che resero la console unica c’era anche l’attenzione al multiplayer locale. Il Nintendo 64 includeva quattro porte per controller direttamente integrate, una scelta che incoraggiava le partite in compagnia e che contribuì al successo di titoli come Mario Kart 64, Super Smash Bros. e GoldenEye 007.

Naturalmente, l’articolo non si limita agli aspetti più noti. Alcune curiosità riguardano anche l’hardware e le scelte tecnologiche di Nintendo. Nonostante il mercato si stesse spostando verso il formato CD, la casa di Kyoto decise di continuare a utilizzare cartucce ROM, puntando su tempi di caricamento praticamente inesistenti ma pagando il prezzo di una capacità inferiore rispetto ai dischi ottici utilizzati dalla concorrenza.

A rendere il Nintendo 64 davvero immortale, però, è soprattutto la sua libreria di giochi. Titoli come Super Mario 64 o The Legend of Zelda: Ocarina of Time non sono solo pietre miliari della console, ma dell’intero medium videoludico, dimostrando come il passaggio al 3D potesse aprire possibilità creative completamente nuove.

Con questa nuova galleria, SpazioGames celebra quindi una console che ha segnato un’epoca e continua a vivere nella memoria dei giocatori.