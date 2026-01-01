10 curiosità sulla storica Nintendo 64 (1 di 10)

Un nome che nasconde un segreto tecnico

Il nome 'Nintendo 64' non è casuale: fa riferimento al processore a 64 bit su cui era basata la console, il NEC VR4300, una versione personalizzata del MIPS R4300i. All'epoca del lancio, nel 1996, si trattava di una potenza di calcolo straordinaria per una console domestica, capace di gestire grafica tridimensionale in modo molto più fluido rispetto ai concorrenti a 32 bit come la Sony PlayStation e il Sega Saturn. Questa scelta tecnica fu anche un formidabile strumento di marketing, poiché il numero '64' evocava immediatamente l'idea di potenza superiore.