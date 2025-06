La News in un minuto

È trapelata online una build di sviluppo di Concord, lo sparatutto per PS5 cancellato dopo sole due settimane dal lancio. Il file, datato novembre 2023, è autentico ma fortemente limitato: presenta una schermata di login non aggirabile e, nonostante sia possibile accedere ai menu tramite strumenti sviluppatore, non permette di giocare realmente. La build consente solo di esplorare l'interfaccia incompleta, visualizzare il cast di 16 personaggi e curiosare nei menu disattivati. Concord, sviluppato per otto anni da Firewalk Studios, è stato definitivamente cancellato da Sony dopo vendite deludenti di meno di 25.000 copie, portando alla chiusura dello studio.