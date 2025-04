Rockstar sarebbe «un posto terribile in cui lavorare», per un dev

Durante una recente intervista con il podcast Kiwi Talkz, Jeremy Bryant — animatore che ha lavorato a titoli come Skyrim, Fallout 4, 76 e Starfield — ha espresso pesanti critiche nei confronti di Rockstar Games, definendola «un posto terribile in cui lavorare».

Il problema? Il numero esorbitante di persone coinvolte nei progetti, con poca o nulla comunicazione interna.

Secondo Bryant, Red Dead Redemption 2 (che trovate su Amazon) ha visto al lavoro circa 1600 sviluppatori, mentre GTA 6 potrebbe arrivare addirittura a 3000.

«Come si fa a collaborare in modo efficace con migliaia di persone che non si conoscono nemmeno?», si chiede, sostenendo che un ambiente così affollato e impersonale risulti soffocante e alienante per chi ci lavora.

Bryant riconosce però l’evidente qualità dei prodotti Rockstar, che da decenni sforna titoli di altissimo livello tecnico e narrativo, spesso con pochissimi problemi al lancio.

Un risultato che lui stesso trova quasi “incredibile”, viste le dimensioni dei team coinvolti. Al contrario, Bethesda — per cui ha lavorato — preferisce mantenere una struttura più contenuta, anche in vista dello sviluppo di The Elder Scrolls VI.

È interessante vedere come da fuori Rockstar appaia come una macchina perfetta, capace di sfornare capolavori come Red Dead Redemption 2 o GTA 5.

Ma dentro, secondo chi ci lavora o ci ha lavorato vicino, potrebbe esserci un clima tutt’altro che idilliaco. L’efficienza non sempre fa rima con benessere, e questo dovrebbe far riflettere anche noi giocatori: il prezzo della perfezione, a volte, lo pagano gli sviluppatori.

