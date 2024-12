Resident Evil Village si è appena aggiornato a sorpresa su PS5

Sebbene Capcom sia già al lavoro sul prossimo capitolo di Resident Evil, pare che il team di sviluppo non si sia ancora dimenticato di Village, ottavo e ultimo episodio narrativo della celebre saga survival horror.

Nelle scorse ore è stato infatti rilasciato un nuovo aggiornamento a sorpresa: come segnalato da MP1st, l'aggiornamento 1.220 è infatti ufficialmente disponibile per il download, ma solo su una piattaforma.

Sembra infatti che tale aggiornamento sia stato rilasciato solo per le edizioni PS5 (le trovate su Amazon): al momento non risulta essere previsto alcun tipo di update per le versioni PS4 o per le piattaforme Xbox e PC.

Una vicenda resa ancora più misteriosa anche dalla totale assenza di comunicazioni al riguardo o changelog: ad oggi infatti non abbiamo la benché minima idea di cosa sia effettivamente cambiato su Resident Evil Village con questo aggiornamento.

Dato che si tratta di un update rilasciato solo per le versioni PS5, la teoria più credibile è una possibile risoluzione di bug per PS5 Pro: molti titoli si stanno infatti aggiornando dopo che le "ottimizzazioni" avevano semplicemente peggiorato la loro grafica.

Dobbiamo però sottolineare che non erano emersi report del genere per Resident Evil Village: non possiamo dunque sapere se sia questa la reale motivazione, ma spiegherebbe la necessità di rilasciare la patch solo su PS5.

In assenza di comunicazioni da Capcom, non possiamo fare altro che azzardare teorie più o meno credibili: possiamo solo invitare gli utenti PS5 ad aggiornare le proprie copie il prima possibile, sperando che il team di sviluppo possa fare presto chiarezza.

Ricordiamo che Resident Evil 9 è già ufficialmente in sviluppo, ma il giorno dell'uscita sembrerebbe essere ancora molto lontano, considerando che il nuovo capitolo ha deciso di "saltare" i The Game Awards.

Nel frattempo, potrebbero esserci movimenti in vista anche per un remake di Resident Evil 5, anche se ovviamente dobbiamo sottolineare che si tratta solamente di speculazioni.