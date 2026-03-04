Cinque milioni di copie vendute in poche settimane: è questo il risultato che Resident Evil Requiem ha centrato dopo il lancio avvenuto il 27 febbraio 2026, confermando la vitalità di un franchise che proprio in questo mese festeggia il suo trentesimo anniversario.

Capcom ha ufficializzato il traguardo con un comunicato che celebra non solo il dato commerciale, ma anche la direzione creativa intrapresa con questo nuovo capitolo della serie survival horror per eccellenza.

Il titolo rappresenta l'evoluzione di una formula consolidata, quella che da tre decenni tiene i giocatori con il fiato sospeso mescolando terrore e azione in dosi calibrate.

Con Requiem, Capcom ha cercato di portare questa tensione a un livello inedito, puntando su un equilibrio ancora più raffinato tra i momenti di paura pura e le sequenze adrenalinica.

Una delle scelte più interessanti riguarda la flessibilità del sistema di gioco. Requiem consente di passare in tempo reale dalla prospettiva in prima persona a quella in terza persona, adattandosi alle preferenze di ciascun giocatore senza interrompere l'esperienza.

Si tratta di un approccio che abbatte le barriere tra stili di gioco diversi, una caratteristica particolarmente apprezzata in un mercato videoludico sempre più variegato. A questo si aggiungono impostazioni di difficoltà multiple, pensate per accogliere sia i neofiti sia i fan storici che cercano una sfida impegnativa.

L'entusiasmo intorno al titolo era già evidente prima del lancio. Al Gamescom 2025, la fiera dell'intrattenimento digitale di Colonia, Resident Evil Requiem aveva conquistato quattro premi. T

ra questi figurava il riconoscimento "Most Epic", assegnato al gioco capace di offrire l'esperienza più spettacolare e coinvolgente dell'intera manifestazione. Un segnale che il pubblico internazionale aveva già recepito positivamente la direzione del progetto ancor prima di poterlo giocare.

Il contesto in cui si inserisce questo successo è quello di una saga che ha costruito nel tempo una comunità globale di appassionati.

Dal 1996 a oggi, la serie Resident Evil ha superato complessivamente i 183 milioni di unità vendute un traguardo che la colloca tra i franchise videoludici più longevi e redditizi della storia dell'industria. Requiem è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC, garantendo una copertura di piattaforme tale da raggiungere la più ampia platea possibile.

Con questo risultato, Capcom consolida la propria posizione nel panorama dello sviluppo videoludico globale, confermando che la formula survival horror, opportunamente aggiornata, continua ad avere un mercato solido e in crescita. Il traguardo dei cinque milioni, raggiunto in tempi rapidi, suggerisce che il franchise ha ancora molto da dire nei prossimi anni.