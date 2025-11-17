Il dibattito su una possibile presenza di Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem continua a infiammare la community, e ora arriva un commento ufficiale che però non chiude affatto la questione. Il producer del gioco, Masato Kumazawa, ha rilasciato dichiarazioni che oscillano tra la smentita tecnica e un'apertura interpretativa che tiene viva la discussione.

La figura iconica di Leon, assente dai capitoli numerati più recenti della serie, rappresenta uno dei personaggi più amati dai fan della saga survival horror di Capcom, e il suo eventuale ritorno in un titolo ambientato nuovamente a Raccoon City alimenta aspettative altissime.

Durante un'intervista con Stevivor, Kumazawa ha affrontato direttamente le speculazioni che vogliono Leon protagonista o quantomeno presente in Resident Evil Requiem, il nono capitolo principale della serie. La sua risposta, tradotta da un interprete, invita alla cautela: secondo il producer, tutto ciò che non proviene da canali ufficiali Capcom dovrebbe essere considerato "lavoro investigativo" da parte dei giocatori.

Ha sottolineato come nell'era dell'intelligenza artificiale generativa sia facilissimo creare foto e video falsi, citando esplicitamente un'immagine circolata online che mostrava Leon con una benda sull'occhio, accompagnata da voci su presunti DLC o costumi alternativi.

L'aspetto più interessante della dichiarazione è proprio ciò che non viene detto. Kumazawa non ha mai negato categoricamente la presenza del personaggio nel gioco, limitandosi a etichettare alcuni leak come "fake news" senza però sbilanciarsi sulla veridicità dell'informazione di fondo.

Una strategia comunicativa tipica dell'industria videoludica quando si vogliono proteggere sorprese narrative senza mentire apertamente alla fanbase. Del resto, Capcom ha già dimostrato la sua abilità nel manipolare le aspettative durante il Summer Game Fest 2025, quando ha anticipato informazioni future su RE9 per poi sorprendere tutti svelando il gioco alla fine dell'evento.

A complicare ulteriormente il quadro è emersa una potenziale conferma indiretta: sulla pagina di pre-ordine PlayStation del Portogallo sarebbe stata individuata una skin dedicata a Leon Kennedy per Resident Evil Requiem.

Se confermata, questa informazione rappresenterebbe un indizio concreto del coinvolgimento del personaggio, anche solo in veste di contenuto bonus o riferimento nostalgico. La scelta di ambientare nuovamente il gioco a Raccoon City, scenario degli eventi di Resident Evil 2 dove Leon ha fatto il suo debutto nella serie, rende naturale l'aspettativa di un suo ritorno in qualche forma.

La community rimane divisa tra chi interpreta le parole di Kumazawa come una smentita velata e chi invece vi legge la classica strategia del "né confermare né smentire" che precede rivelazioni importanti. La discussione è particolarmente accesa nei forum e sui server Discord dedicati, dove si analizza ogni frame dei trailer rilasciati alla ricerca di indizi.

L'assenza di Leon dai capitoli principali dopo Resident Evil 6, fatta eccezione per apparizioni in remake e spin-off, ha creato una domanda latente nella fanbase che Capcom potrebbe finalmente decidere di soddisfare.