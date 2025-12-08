Un nuovo listing apparso su GameStop ha agitato le acque tra i fan di Resident Evil, facendo emergere dettagli non annunciati legati a Resident Evil Requiem. Per un breve periodo, infatti, sul sito del retailer è comparsa una descrizione della Deluxe Edition che menzionava contenuti aggiuntivi mai comunicati da Capcom, tra cui un presunto expansion pass e diversi elementi collegati direttamente a Rosemary Winters. La pagina è stata rapidamente modificata, ma non abbastanza in fretta da impedire agli utenti di salvarne e diffonderne il contenuto sui social.

Secondo la versione originale della scheda, la Deluxe Edition avrebbe incluso il Sanctuary Expansion Pass, composto da due nuovi scenari narrativi e un aggiornamento significativo per la modalità Mercenaries. Tra gli oggetti digitali citati ce n’erano alcuni associati esplicitamente a Rose, come il filtro cosmetico Morphic Visor e il pacchetto di costumi Shadow Walker, contenente tre outfit esclusivi per Rosemary Winters. Erano inoltre presenti un digital artbook e la soundtrack ufficiale. La rimozione immediata di questi dettagli dal sito non ha fatto altro che alimentare l’idea che si trattasse di informazioni pubblicate troppo presto.

Prodotto in caricamento

Il materiale salvato dagli utenti mostrava anche che questi contenuti erano separati da quelli inclusi nel Deluxe Kit standard, che comprende cinque costumi, varie skin per le armi, due filtri visivi, due charms, un’opzione audio “Raccoon City Classic” e i bonus file Letters from 1998. Le differenze tra la versione attuale del listing e quella originale hanno contribuito ad aumentare il dibattito sulla possibilità concreta che Capcom abbia effettivamente pianificato un’espansione post-lancio. Considerando che sia Resident Evil 7 che Resident Evil Village hanno ricevuto contenuti aggiuntivi di rilievo, l’ipotesi appare tutt’altro che improbabile.

Il riferimento a Rosemary Winters è però l’elemento più significativo, poiché potrebbe suggerire un suo ruolo come secondo personaggio giocabile. Finora, il marketing di Resident Evil Requiem si è concentrato sulla nuova protagonista, Grace Ashcroft, un’analista dell’FBI impegnata in un’indagine al Ravenwood Hotel collegata alla morte di sua madre, Alyssa Ashcroft. Tuttavia, la descrizione del gioco come “capitolo finale della saga dei Winters” lasciava già intuire che Rose potesse tornare in scena in modo cruciale, e la presenza di cosmetici a lei dedicati sembra rafforzare questa direzione narrativa.

Capcom, per ora, non ha commentato il leak, e le risposte ufficiali sono attese durante la presentazione di The Game Awards. Quel che è certo è che il listing di GameStop rappresenta la traccia più concreta finora emersa su possibili contenuti extra e scenari aggiuntivi.