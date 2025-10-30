Capcom ha svelato una serie di dettagli commerciali e contenuti aggiuntivi per Resident Evil Requiem durante una presentazione video denominata "Road to Requiem", confermando che il titolo horror sarà disponibile dal 27 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e PC. L'annuncio segna un'importante espansione della strategia di merchandising dell'azienda giapponese, con prodotti dedicati che vanno oltre il tradizionale mercato videoludico. Il gioco, che secondo le prime impressioni riprende l'impostazione in prima persona di Resident Evil 7 e Village, promette di riportare la serie alle sue radici survival horror più pure.

La versione standard del gioco sarà proposta a 69,99 dollari, mentre l'edizione Deluxe sarà disponibile a 79,99 dollari. Quest'ultima includerà cinque costumi aggiuntivi, tra cui uno particolarmente interessante che trasformerà la protagonista Grace Ashcroft nella celebre Lady Dimitrescu, il personaggio divenuto iconico grazie a Resident Evil Village. Oltre ai costumi, l'edizione speciale comprenderà skin per le armi, filtri per lo schermo e charm utilizzabili nel gioco, arricchendo l'esperienza dei giocatori più appassionati.

Sul fronte del merchandising fisico, Capcom ha annunciato un controller Pro personalizzato per Nintendo Switch 2, che sarà lanciato in concomitanza con l'uscita del gioco il 27 febbraio. Si tratta di un'iniziativa piuttosto rara per titoli third-party sulla piattaforma Nintendo, che testimonia l'importanza strategica del franchise per l'editore. Parallelamente, durante l'estate arriverà sul mercato un Amiibo dedicato a Grace Ashcroft, la protagonista di Requiem, sebbene non sia stata ancora comunicata una data precisa di rilascio.

Prodotto in caricamento

In una mossa inaspettata che sottolinea le moderne strategie di cross-promotion nell'industria videoludica, Capcom ha stretto un accordo con Epic Games Store per offrire contenuti esclusivi di Fortnite a chi acquisterà Resident Evil Requiem attraverso quella piattaforma. I giocatori riceveranno elementi speciali tra cui il costume di Grace, permettendo di utilizzare la protagonista horror nel celebre battle royale. Un'iniziativa che potrebbe sorprendere i puristi del franchise, ma che riflette la tendenza dell'industria a creare sinergie tra titoli apparentemente distanti.

Per quanto riguarda i contenuti di gioco veri e propri, le prime impressioni raccolte da chi ha potuto provare una demo suggeriscono che Requiem manterrà l'atmosfera claustrofobica e inquietante che ha caratterizzato i capitoli più recenti. Grace Ashcroft si ritroverà intrappolata in quello che sembra essere un ospedale gotico, con corridoi scarsamente illuminati e luci tremolanti che proiettano ombre disturbanti sulle pareti. L'ambiente ricorda le ambientazioni che hanno reso celebre la serie, promettendo un ritorno alle meccaniche di survival horror tradizionale.

Capcom ha inoltre annunciato che nei primi mesi del 2026 si terrà uno showcase dedicato esclusivamente a Resident Evil Requiem, durante il quale verranno svelati dettagli più approfonditi sul gioco. La data precisa dell'evento non è stata ancora comunicata, ma rappresenterà un'occasione per esplorare con maggiore profondità le meccaniche di gioco e la narrativa del titolo. Nel frattempo, i preordini sono già aperti su tutte le piattaforme, permettendo ai fan della serie di assicurarsi la propria copia e i relativi bonus esclusivi prima del lancio ufficiale di fine febbraio.