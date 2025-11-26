La community dei modder torna a fare magie su un classico della survival horror: Resident Evil 2 nella sua incarnazione originale riceve un restyling grafico mastodontico grazie alla versione 2.0 della mod RE: ENHANCE, progetto ambizioso che trasforma radicalmente l'esperienza visiva del capolavoro Capcom del 1998.

Mentre il remake del 2019 ha ridefinito gli standard del genere con il motore RE Engine, gli appassionati del titolo originale possono ora godere di una veste grafica completamente rinnovata che rispetta l'anima della versione classica, dimostrando ancora una volta come il modding rappresenti una componente fondamentale dell'ecosistema PC gaming.

Il modder SonicB00M ha dedicato oltre un anno di lavoro a questa major release, concentrando gli sforzi principalmente sugli sfondi pre-renderizzati che caratterizzavano la direzione artistica dell'epoca.

Ogni singolo background è stato rielaborato per apparire più nitido e dettagliato, con elementi scenografici microscopici ricreati manualmente: poster, cartelli, bacheche informative e pattern di carta da parati sono stati ridisegnati pixel per pixel e integrati seamlessly nelle scene originali.

L'intervento non si limita agli ambienti statici. La mod revisiona completamente le icone dell'inventario e dei file documento, migliora numerosi modelli 3D e rinnova le texture delle porte.

Particolare attenzione è stata riservata agli effetti particellari: fumo, sangue e fiamme beneficiano di un upscaling che ne aumenta la definizione senza snaturare l'estetica originale del gioco.

Per i possessori della versione GOG di Resident Evil 2, l'installazione risulta particolarmente semplice grazie a una build dedicata della mod. Chi invece utilizza già il Seamless HD Project in combinazione con la Classic Rebirth Patch può optare per una versione alternativa compatibile con questa configurazione.

SonicB00M ha inoltre rilasciato una mod separata che upscala tutti i filmati FMV del gioco, perfettamente compatibile con RE: ENHANCE per un'esperienza audiovisiva completamente rinnovata.

Gli screenshot comparativi diffusi dal modder mostrano un salto qualitativo impressionante rispetto alla versione vanilla: la definizione degli elementi architettonici, la leggibilità dei dettagli ambientali e la pulizia generale dell'immagine raggiungono livelli mai visti nel titolo originale.

Si tratta di un lavoro certosino che dimostra come il patrimonio videoludico classico possa essere preservato e valorizzato attraverso il contributo della community.

Vale la pena notare che SonicB00M ha già sviluppato mod analoghe per Resident Evil 1 e Resident Evil 3, sebbene questi progetti non abbiano ancora ricevuto l'aggiornamento alla versione 2.0 con tutti i miglioramenti dell'ultima iterazione.

Al momento solo la mod per il secondo capitolo beneficia del completo rinnovamento visivo, ma è lecito aspettarsi che anche gli altri titoli della trilogia originale ricevano trattamenti simili nei prossimi mesi.