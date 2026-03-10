Resident Evil 2 continua a dimostrare quanto sia ancora oggi uno dei capitoli più amati dell’intera saga horror di Capcom. Dopo il gioco originale del 1998 e il celebrato remake pubblicato nel 2019, il titolo sta per ricevere una terza reinterpretazione. Questa volta, però, si tratta di un progetto molto particolare: una versione pensata esclusivamente per le sale giochi.
A occuparsi di questa nuova incarnazione sarà Bandai Namco, che ha ottenuto l’incarico di trasformare il celebre survival horror in un’esperienza arcade completamente diversa rispetto al titolo tradizionale. Il nuovo progetto reimmagina infatti Resident Evil 2 come uno sparatutto su binari, un genere storicamente molto legato alle sale giochi.
Il gioco verrà ospitato all’interno di un cabinet arcade di nuova generazione, progettato per offrire un livello di immersione superiore rispetto alle classiche macchine da sala. Tra le caratteristiche tecniche annunciate figurano audio 3D, vibrazioni del pavimento e persino getti d’aria sincronizzati con l’azione sullo schermo, elementi pensati per rendere ancora più intensa l’esperienza di gioco.
A completare il tutto ci saranno anche light gun di nuova generazione, che permetteranno ai giocatori di affrontare orde di zombie e mostri direttamente puntando lo schermo, come avveniva nei classici shooter arcade. L’obiettivo dichiarato è quello di ricreare l’atmosfera della celebre Raccoon City Police Department in modo ancora più coinvolgente.
Il titolo includerà anche una modalità cooperativa per due giocatori. A differenza della struttura narrativa originale, in cui Leon S. Kennedy e Claire Redfield vivevano le loro avventure separatamente, in questa versione i due protagonisti combatteranno fianco a fianco durante l’intera esperienza.
Il primo location test del gioco è previsto in Giappone entro la fine del mese, fase che permetterà agli sviluppatori di raccogliere feedback prima di un’eventuale distribuzione più ampia nelle sale giochi del paese. Nel trailer mostrato per l’occasione è possibile intravedere anche alcuni dei nemici più iconici della serie, tra cui il temibile Mr. X.
Non si tratta nemmeno della prima volta che la saga horror di Capcom si avvicina al genere degli shooter su binari. I fan di lunga data ricorderanno infatti diversi spin-off basati sulle light gun, come la serie Resident Evil Survivor uscita tra PlayStation e PlayStation 2.
Questa nuova reinterpretazione di Resident Evil 2 sembra quindi voler recuperare proprio quella tradizione, adattandola però alle tecnologie moderne delle sale giochi.
Per il momento, tuttavia, non ci sono indicazioni su un eventuale arrivo del gioco su console o PC. Considerando la natura del progetto, è molto probabile che questa versione rimanga un’esclusiva delle sale arcade. In altre parole, chi vorrà provarla potrebbe dover mettere in conto un viaggio — probabilmente proprio in Giappone — per tornare a combattere gli zombie nelle strade di Raccoon City.