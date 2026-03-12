Resident Evil Requiem è già al centro di un piccolo giallo che sta animando la community survival horror di tutto il mondo.

A pochi giorni dal lancio del nono capitolo della saga Capcom, un fan particolarmente attento ha scoperto un indirizzo web nascosto all'interno del gioco, innescando una catena di eventi che ha portato a una situazione quanto meno imbarazzante per la casa di Osaka.

Tra easter egg, domain squatting e teorie dei fan, quella che sembrava una semplice curiosità si è trasformata in un caso che mette in luce quanto rapidamente si muova la community nel decifrare i segreti celati nel codice dei videogiochi moderni.

Tutto è iniziato quando l'utente RacconSurvivor, sfruttando l'ingrandimento del mirino di un'arma in-game, ha puntato l'obiettivo verso gli schermi dei computer della BSAA — la Bioterrorism Security Assessment Alliance che Leon S. Kennedy utilizza nella narrativa di RE9 — riuscendo a leggere tra le stringhe di codice apparentemente casuali un URL ben preciso: NEWDAWN-capcom.com.

La scoperta è stata condivisa sui social il 9 marzo 2026, scatenando immediatamente la curiosità della community.

Il problema è che qualcuno ha fatto più in fretta di Capcom. Secondo i dati di registrazione dei domini analizzati da IGN, lo stesso 9 marzo in cui la scoperta veniva resa pubblica, il dominio NEWDAWN-capcom.com è stato registrato e acquistato per un anno da Gabe Follower, un content creator noto per la sua passione per Valve e per il suo lavoro di data mining sui titoli dello studio di Gabe Newell.

Oggi, visitando quell'indirizzo, si viene reindirizzati a una pagina di "parcheggio" del dominio intestata proprio a lui.

La domanda che tutti si pongono è se Gabe Follower abbia visto il tweet di RacconSurvivor e abbia colto l'occasione al volo, oppure se stesse già monitorando indipendentemente i file di gioco.

La tempistica è quantomeno sospetta, e né Gabe Follower né Capcom hanno ancora fornito una spiegazione ufficiale — IGN ha contattato entrambi, ma al momento non sono arrivate risposte.

In ogni caso, un indirizzo con "capcom" nel nome all'interno di un titolo first-party difficilmente può essere un'aggiunta casuale: si tratta quasi certamente di un teaser deliberato per contenuti futuri, come possibili DLC o campagne promozionali legate a Resident Evil Requiem.

La community non si è fermata alla scoperta del dominio e ha iniziato a investigare il significato di "New Dawn". Le teorie più accreditate nei forum e su Reddit collegano il termine alle liriche di Through the Darkness e ad alcune citazioni di Albert Wesker presenti in Resident Evil 4 Remake e Resident Evil 5.

Un altro dettaglio intrigante, riportato da Automaton, riguarda la targa dell'auto di Leon: "ND=9642", dove le quattro cifre corrispondono esattamente ai numeri dei capitoli in cui Leon S. Kennedy è apparso come personaggio giocabile — Resident Evil 9, 6, 4 e 2.

Dal punto di vista pratico, Capcom si trova ora davanti a un bivio: potrebbe modificare l'URL visibile in-game tramite una patch futura, oppure semplicemente ignorare l'intera vicenda e lasciarla cadere nel dimenticatoio.

Qualunque piano promozionale fosse collegato a quel dominio — che fosse una landing page per DLC, un ARG (Alternate Reality Game) o una campagna virale — dovrà necessariamente essere ripensato, almeno finché la registrazione del dominio da parte di Gabe Follower resterà attiva.