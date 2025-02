PS5 Pro non sta tenendo il passo con le vendite di PS4 Pro

Le vendite di PlayStation 5 Pro non stanno più tenendo il passo con quelle che fece registrare PS4 Pro in più o meno lo stesso periodo. A riferirlo è Mat Piscatella, esperto di mercato e analista per Circana, che su Bluesky ha evidenziato come PS5 Pro sia «rimasta indietro» rispetto alla sorella maggiore, quantomeno osservando i numeri del mercato americano.

È anche vero che PS4 Pro venne lanciata a un prezzo significativamente più contenuto di PS5 Pro: si parla di $700 contro $400 in USA, che sono diventati 799 euro contro 409 euro in Italia. Inoltre, PS4 Pro non "spezzattava" il pubblico, offrendo un lettore blu-ray integrato anziché spingere sul mercato digitale (e sul monopolio di PlayStation Store), con la richiesta di comprare il lettore a parte se lo si desidera.

Al momento, comunque, Sony non ha diffuso numeri ufficiali della base installata di PS5 Pro.

Sappiamo però che quelli generali di PS5 sono molto positivi, considerando che la console è indietro di solo 1,5 milioni di unità rispetto a quanto vendette l'amata PS4 nello stesso periodo – con 75 milioni di unità contro 76,5 milioni.

Lanciata lo scorso novembre (la trovate su Amazon), PS5 Pro permette di godere di alcune tecnologie migliorate rispetto all'originale, che però sono presenti solo sui giochi appositamente supportati – e la cui evidenza cambia caso per caso: si va da giochi che effettivamente arrivano a 60 fps con un'ottima risoluzione ad altri che aggiungono effettistica e riflessi trascurabili e difficili da notare nell'esperienza di gioco reale e fuori dai benchmark, a fronte del prezzo richiesto.

Per ogni ulteriore approfondimento su PS5 Pro, vi rimandiamo alla nostra recensione.