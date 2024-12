PS5 Pro avrebbe sistemato un grave problema delle prime PS5

Il lancio di PS5 Pro ha rappresentato l'occasione perfetta per permettere a Sony di risolvere uno dei difetti più gravi presenti nei modelli originali delle console, che poteva seriamente rischiare di causare danni alle periferiche.

Alcuni di voi ricorderanno infatti che all'inizio dello scorso anno emersero preoccupanti report su potenziali danni che potevano verificarsi tenendo la console in verticale: il metallo liquido dalla APU in alcuni casi poteva fuoriuscire e danneggiare il sistema di raffreddamento.

Un problema che in realtà era stato ingigantito più del dovuto, ma comunque reale e su cui Sony ha deciso di intervenire con il design interno di PS5 Pro, che mette finalmente fine a questo problema una volta per tutte (la trovate scontata su Amazon, a proposito).

PlayStation LifeStyle segnala infatti un nuovo video pubblicato dal canale YouTube How-FixIt, che ha deciso di fare un teardown della console e paragonarla con i primi modelli esistenti.

Il teradown ci conferma che il dissipatore di PS5 Pro è stato appositamente ridisegnato proprio per impedire la fuoriuscita di metallo liquido, con piccoli accorgimenti che permettono di tenerla sempre al sicuro anche posizionandola in modo verticale.

Per quanto non fosse un difetto particolarmente comune — motivo per il quale è meglio non farsi prendere da facili allarmismi — il redesign confermerebbe come Sony fosse pienamente a conoscenza del problema, sfruttando l'occasione per fare piccoli interventi decisivi.

Secondo lo youtuber non ci sarebbero infatti altri motivi di fronte a un redesign che sembra pensato proprio per bloccare la fuoriuscita di metallo liquido — e, dopo avergli dato un'occhiata, siamo propensi a concordare con la sua linea di pensiero.

A questo punto sarà interessante capire se si sceglierà di intervenire anche con potenziali futuri redesign interni di PS5 Slim, dato che anche questi modelli di console potrebbero tecnicamente avere a che fare con questo fastidioso problema.

Monitoreremo come sempre la situazione e, qualora arrivassero ulteriori aggiornamenti sul tema, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, sempre più videogiochi stanno prendendo accorgimenti per ottimizzare le loro prestazioni su PS5 Pro: le ultime novità più interessanti sono arrivate su Black Myth Wukong con un nuovo agiornamento.