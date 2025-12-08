I dati relativi alla settimana del Black Friday delineano un quadro molto chiaro: PS5 ha dominato in modo netto il mercato hardware nel Regno Unito, conquistando un impressionante 62 per cento di tutte le console vendute nel periodo promozionale. Le informazioni, fornite da NielsenIQ e GSD e riportate da The Game Business, confermano un incremento generale delle vendite: +14 per cento in termini di ricavi e +7 per cento sul volume delle unità vendute.

Il risultato di Sony è stato trainato soprattutto dalla PS5 Pro, che ha registrato la sua settimana migliore al di fuori del lancio, e dagli sconti applicati ai modelli PS5 Slim, ridotti tra il 21 e il 34 per cento a seconda della versione. In parallelo, anche Nintendo Switch 2 ha ottenuto una performance di rilievo, assicurandosi un solido 23 per cento del totale hardware venduto. La situazione è apparsa più complessa per il settore Xbox: Series X e Series S si sono fermate al 10 per cento, nonostante una riduzione media dell’8 per cento rispetto al prezzo standard.

Se il comparto console ha beneficiato del periodo, lo stesso non si può dire per gli accessori. Le vendite complessive degli accessori sono diminuite del 17 per cento rispetto allo stesso intervallo dell’anno precedente, mentre i controller hanno subito un calo del 27 per cento e le cuffie del 28 per cento. Anche il settore VR ha mostrato una dinamica contrastante: pur segnando la migliore settimana dell’anno per Meta Quest 3 e per i visori PS5 VR, il mercato complessivo dei visori ha registrato una diminuzione del 7 per cento.

In parallelo, sono emerse alcune riflessioni interessanti sul panorama produttivo globale. L’ex dirigente Sony Shuhei Yoshida ha parlato delle differenze tra gli studi giapponesi e quelli cinesi, sottolineando come le realtà della Cina possano permettersi team più numerosi e ritmi di lavoro più elevati. Una modalità che, secondo Yoshida, non sarebbe replicabile in Giappone, sia per ragioni culturali sia per potenziali problematiche legali.

Il quadro complessivo conferma quindi un Black Friday particolarmente forte per Sony, un buon debutto natalizio per Switch 2 e un periodo più complesso per Xbox, all’interno di un mercato in cui l’hardware continua a mostrare segnali di vitalità, mentre il settore degli accessori appare meno reattivo rispetto agli anni precedenti.