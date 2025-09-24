Il mondo dei videogiochi attende con curiosità crescente l'arrivo di Pragmata, il nuovo progetto originale di Capcom che rappresenta una rarità nel portfolio della casa giapponese, solitamente concentrata su franchise consolidati come Monster Hunter, Resident Evil e Street Fighter. Durante il Tokyo Game Show, l'azienda ha svelato nuovi dettagli di gameplay attraverso un trailer inedito, ma ha mantenuto il riserbo sulla data di uscita definitiva, confermando soltanto la finestra temporale del 2026. Questa scelta alimenta ulteriormente l'attesa per un titolo che promette di portare meccaniche innovative nel panorama videoludico contemporaneo.

La genesi di Pragmata risale al giugno 2020, quando Capcom annunciò per la prima volta questo ambizioso progetto. Da allora, il titolo ha subito diversi rinvii che ne hanno posticipato l'uscita di anni rispetto alle previsioni iniziali. L'ultimo aggiornamento durante il Capcom Online Program del Tokyo Game Show non ha fornito indicazioni più precise, mantenendo attiva la generica finestra del 2026 senza specificare mesi o stagioni.

Le nuove sequenze di gameplay rivelano il ruolo centrale dello Shelter, descritto da Capcom come la base operativa del giocatore. Questo hub rappresenta molto più di un semplice menu: è il luogo dove sviluppare e sbloccare nuove abilità, costruire il proprio arsenale e prepararsi alle sfide che attendono sulla stazione di ricerca lunare. Il concetto ricorda le basi operative di altri titoli di successo, ma sembra integrato organicamente nell'esperienza narrativa.

I protagonisti Hugh e Diana emergono come figura centrale dell'avventura, mostrati mentre affrontano nemici attraverso un sistema di combattimento che integra meccaniche puzzle-based negli attacchi. Questo approccio distintivo promette di differenziare Pragmata dalla concorrenza, richiedendo ai giocatori non solo riflessi ma anche capacità di problem-solving durante gli scontri.

Le anteprime riservate alla stampa hanno generato reazioni positive, con i giornalisti che hanno potuto provare una demo limitata del gioco. L'esperienza è stata descritta come "unica e rifinita", capace di lasciare il desiderio di approfondire ulteriormente l'universo di gioco. Tuttavia, permangono interrogativi sulla capacità del titolo di mantenere questa qualità lungo un'avventura che si preannuncia di decine di ore.

La reputazione moderna di Capcom, costruita su successi recenti e produzioni di alta qualità, alimenta l'ottimismo degli addetti ai lavori. L'azienda giapponese ha dimostrato negli ultimi anni una capacità notevole di rinnovare franchise storici e creare esperienze coinvolgenti, elementi che fanno ben sperare per questo progetto completamente originale.

L'ambientazione sulla stazione di ricerca lunare apre scenari narrativi e visivi affascinanti, sfruttando un contesto fantascientifico che permette libertà creative notevoli. La combinazione tra esplorazione spaziale, meccaniche innovative e una produzione curata nei minimi dettagli posiziona Pragmata come uno dei titoli più attesi del panorama videoludico dei prossimi anni, nonostante l'attesa prolungata che i fan dovranno ancora sopportare.