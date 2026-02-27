Il mondo del gaming retrò è in fermento: The Pokémon Company ha appena svelato uno dei gadget più attesi dai collezionisti e appassionati della serie, un Game Boy in miniatura dedicato esclusivamente alla musica dei giochi originali.

L'annuncio è arrivato nell'ambito di una diretta streaming pensata per celebrare il 30° anniversario del franchise Pokémon, una delle saghe videoludiche più redditizie della storia, e si inserisce in un contesto di grande fermento per la serie, con novità importanti sia sul fronte hardware che su quello dei titoli in uscita.

Il dispositivo si chiama Pokémon Game Music Collection ed è già disponibile all'acquisto tramite il Pokémon Center Store ufficiale. Si tratta di un mini Game Boy — circa un terzo delle dimensioni dell'originale — capace di riprodurre 45 tracce musicali tratte da Pokémon Rosso e Blu, i capostipiti della serie usciti originariamente nel 1996 in Giappone.

La fedeltà hardware è uno dei punti di forza del progetto: colore dei pulsanti, texture della scocca e resa audio dell'altoparlante sono stati riprodotti con estrema cura per richiamare il feeling autentico del Game Boy originale.

Il concept alla base del prodotto è particolarmente interessante per i collezionisti: le 45 tracce sono distribuite su altrettante cartucce colorate, ciascuna corrispondente a una specifica canzone e accompagnata da una scena tratta dai giochi originali.

La Pokémon Game Music Collection sarà disponibile in due varianti, una Rossa e una Blu, in omaggio ai titoli originali. Ogni cartuccia fisica diventa così un oggetto da collezione a sé stante, rendendo il prodotto appetibile non solo come player musicale ma anche come pezzo da esposizione.

A conferire ulteriore peso al progetto è la firma di Junichi Masuda, storico compositore che ha curato musica ed effetti sonori dei titoli originali.

"Spero che possiate godervi l'ascolto cambiando le cartucce una dopo l'altra", ha dichiarato Masuda, sottolineando come l'esperienza fisica dello swap tra cartucce sia parte integrante del concept.

Per chi ha vissuto l'era Game Boy in prima persona, questo dettaglio aggiunge una dimensione nostalgica difficile da ignorare.