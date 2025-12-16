Da oggi, 16 dicembre, sono disponibili nuovi titoli su PlayStation Plus, che arricchisce il Catalogo giochi Extra e Premium con una selezione eterogenea, pensata per coprire gusti molto diversi durante il periodo natalizio.

Sony punta su produzioni di alto profilo, esperienze cooperative e contenuti adatti a tutta la famiglia, affiancando novità recenti a un grande classico dell’era PS2.

Il titolo di maggior richiamo è senza dubbio Assassin’s Creed Mirage, ora incluso nel Catalogo giochi per gli abbonati Extra e Premium insieme all’espansione Valley of Memory. Il capitolo Ubisoft segna un ritorno alle origini della serie, ambientando l’avventura nella Baghdad del IX secolo e privilegiando furtività, parkour e assassinii mirati rispetto alla struttura da open world RPG dei capitoli più recenti.

Nei panni di Basim, i giocatori vivono una storia più compatta e focalizzata, ulteriormente ampliata dall’espansione narrativa, che aggiunge circa sei ore di contenuti e introduce miglioramenti distribuiti sull’intera esperienza.

Tra le aggiunte di spicco figura anche Wo Long: Fallen Dynasty, l’action souls-like firmato Team Ninja. Ambientato nella Cina del tardo periodo Han, il titolo combina arti marziali, creature demoniache ed elementi dark fantasy, proponendo un sistema di combattimento basato sul controllo del ritmo e sulla gestione della forza interiore.

Pur risultando più accessibile rispetto alla serie Nioh, rimane una sfida solida per gli amanti dei combattimenti tecnici.

Gli appassionati di multiplayer cooperativo possono invece contare su Granblue Fantasy: Relink, che trasforma la celebre saga mobile di Cygames in un action-RPG tridimensionale con combattimenti in tempo reale e supporto fino a quattro giocatori.

Il sistema di gioco valorizza sia le abilità individuali dei personaggi sia le tecniche di squadra, come Link Attack e Chain Burst, pensate per sessioni cooperative di lunga durata.

La lineup si completa con Planet Coaster 2, che amplia il gestionale di Frontier Developments introducendo parchi acquatici e nuove attrazioni, e Cat Quest III, action-RPG in 2.5D a tema piratesco giocabile anche in cooperativa locale.

Spazio anche ai più giovani con LEGO Horizon Adventures, che reinterpreta l’universo di Horizon in chiave mattoncini con multiplayer online e split-screen, e con Paw Patrol: Gran Premio e Paw Patrol World.

Per gli abbonati PlayStation Plus Premium è inoltre disponibile da oggi Soulcalibur III, storico picchiaduro 3D originariamente pubblicato su PlayStation 2.

La versione inclusa supporta le funzionalità dei classici PS2 su PS5, come salvataggi rapidi, riavvolgimento e filtri grafici, e comprende modalità iconiche come Chronicles of the Sword, che unisce combattimenti e strategia in tempo reale.

Ricordiamo che è in corso una promozione sugli abbonamenti annuali: acquistando 12 mesi di PlayStation Plus tra l’11 dicembre e il 12 gennaio è possibile ottenere crediti film per l’app Sony Pictures Core, utilizzabili su diversi titoli del catalogo. L’iniziativa è valida anche in Italia, con crediti variabili in base al livello di abbonamento scelto.