Il panorama degli FPS MMO si arricchisce di un nuovo contendente che strizza l'occhio all'eredità di STALKER. GFA Games ha infatti aperto le porte della Open Beta di PIONER, il suo shooter multiplayer ambientato in un'isola post-apocalittica, ora disponibile su Steam per tutti i giocatori PC. Si tratta di una fase di test particolarmente generosa in termini di contenuti, che permette di mettere le mani sull'intera campagna narrativa del titolo, sollevando però anche qualche interrogativo sulla struttura complessiva del progetto.

La build attualmente giocabile offre accesso completo all'arco narrativo principale, distribuito su cinque atti che introducono le fazioni chiave, le location principali e i misteri dell'ambientazione. Gli sviluppatori stimano circa 30 ore di gameplay per completare l'esperienza storyline, una durata rispettabile che tuttavia potrebbe lasciare alcuni giocatori con l'aspettativa di contenuti più estesi al lancio definitivo.

Sul fronte PvE, PIONER si presenta con tre attività su larga scala pensate per mettere alla prova le abilità cooperative dei giocatori. Il Training Raid funge da tutorial guidato per le meccaniche di raid e gli scontri di squadra, preparando i player per contenuti più impegnativi. Il raid "Manufacture" rappresenta l'attività endgame principale, richiedendo coordinazione tattica e potenza di fuoco per essere completato. Particolarmente interessante l'integrazione di un World Boss encounter direttamente nella narrativa principale, un approccio che fonde elementi PvE tradizionali con contenuti multiplayer di alto livello.

Le zone di Rogue Wastelands e Murky Swamps hanno ricevuto un refresh sostanziale rispetto alle versioni precedenti, con questline riviste che promettono un pacing migliorato, reward più equilibrate e un flusso di esplorazione ottimizzato. Questi aggiustamenti suggeriscono che il feedback delle fasi di test precedenti sia stato ascoltato dagli sviluppatori.

Un elemento distintivo è il Carnage Tournament, un minigame tattico a carte che si affianca al gameplay shooter tradizionale. Il sistema prevede mazzi collezionabili, ricompense dedicate e match classificati, aggiungendo una layer strategica alternativa all'esperienza principale. Per chi preferisce l'azione diretta, è disponibile anche una modalità PvP Deathmatch classica.

La decisione di rendere disponibile l'intera campagna già in Open Beta rappresenta un'arma a doppio taglio. Da un lato permette ai giocatori di valutare immediatamente la qualità narrativa e strutturale del titolo, dall'altro solleva interrogativi sulla quantità di contenuti inediti che rimarranno per il lancio ufficiale. Con soli cinque atti narrativi, alcuni membri della community si aspettavano una progressione più articolata per un progetto con ambizioni da MMORPG.

Il playtest è accessibile gratuitamente tramite Steam per tutti i possessori di PC, senza necessità di iscrizioni o chiavi d'accesso. Gli interessati possono scaricare il client direttamente dalla pagina del gioco sulla piattaforma Valve e iniziare immediatamente a esplorare l'isola misteriosa di PIONER. Resta da vedere se il titolo riuscirà a ritagliarsi uno spazio in un mercato degli shooter multiplayer già affollato, ma questa Open Beta rappresenta un'occasione preziosa per farsi un'idea concreta del progetto prima del lancio definitivo.