Il modding di STALKER 2: Heart of Chornobyl continua a evolversi con proposte sempre più audaci, e l'ultima creazione del modder Cazanu trasforma radicalmente l'esperienza dei combattimenti.
La Cinematic FX Mod stravolge il sistema particellare del titolo GSC Game World, portando gli scontri a fuoco verso un'estetica action cinematografica che strizza l'occhio ai classici di Monolith Productions e Crytek.
Non si tratta di realismo, ma di puro spettacolo visivo che ricorda le sequenze d'azione più esplosive del cinema anni '90.
La mod incrementa in modo massiccio la densità di fumo, scintille, polvere e detriti durante i combattimenti, spingendo i valori di default del gioco a livelli estremi.
Il risultato è un'esperienza che evoca immediatamente F.E.A.R., dove Monolith aveva fatto degli effetti particellari esagerati una firma stilistica distintiva.
Le schermate condivise da Cazanu mostrano firefight avvolti in nubi di fumo denso e tempeste di scintille che ricordano esattamente l'approccio over-the-top del cult survival horror del 2005.
Il parallelo con Crysis è altrettanto calzante: all'epoca del lancio del primo capitolo della serie Crytek, un modder aveva rilasciato una modifica simile che saturava lo schermo di particelle durante gli scontri.
Quella mod era diventata rapidamente una delle preferite dalla community, dimostrando come talvolta l'eccesso visivo possa migliorare il feedback dei combattimenti, sacrificando il realismo in favore dell'impatto spettacolare.
La Cinematic FX Mod è scaricabile gratuitamente e risulta teoricamente compatibile con le altre modifiche già disponibili per il gioco.
La scena modding di STALKER 2 si sta affermando come una delle più attive del momento, con interventi che spaziano dal puramente estetico al gameplay-altering, offrendo ai giocatori PC la possibilità di personalizzare profondamente la loro esperienza nella Zona secondo le proprie preferenze.